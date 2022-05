Wildwest am Leinawald: Rotes Höhenvieh der Niederhainer Agrar nimmt Sommerweide in Besitz

Langenleuba-Niederhain

Im Kälbergalopp ging es für die Jüngsten der Niederhainer Mutterkuhherde zum Wochenanfang am Leinawald entlang. Selbst gestandene Mutterkühe warfen ihre Hufe in die Luft wie im Rodeo und nahmen die riesige Sommerweide zwischen Langenleuba-Niederhain und Neuenmörbitz temperamentvoll in Besitz. Der erste Weidegang nach den Wintermonaten im Stall ist für die Rinder immer etwas Besonderes. Dann ticken sonst gemeinhin friedlich grasende Kühe kurzzeitig aus und genießen neu gewonnene Freiheiten mit ganzem Körpereinsatz.

41 Hektar am Stück als Sommerweide

Von Anfang Mai bis mindestens Ende November steht das Rote Höhenvieh des Niederhainer Agrarunternehmens auf 41 Hektar zusammenhängendem Weideland direkt am Leinawald. Vorstandsvorsitzender Christian Els entschied sich 2017 bewusst für die vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. „Durch den Schömbach-Stausee und die Überflutungsflächen haben wir Schilfgras auf der Weide, das andere Rassen nicht fressen.“ Das Rote Höhenvieh ist da genügsamer. Noch im 18. Jahrhundert wurde es als Dreinutzungsrind in futterarmen Mittelgebirgsregionen gehalten. Neben der Lieferung von Milch und Fleisch leisteten die robusten Rinder auch Dienste als Zugtiere.

Rotes Höhenvieh hat sich gewisse Wildheit erhalten

Wenn die behornten rotbraunen Mutterkühe mit ihren Kälbern über die riesigen Weidegründe am Waldrand ziehen, erinnern sie aus der Ferne ein klein wenig an Büffel auf den unendlichen Weiten der Prärie. Und etwas Wildes steckt noch immer in der alten Rasse, wenn die Rinder an einer unbewachsenen Stelle auf der Weide plötzlich im Kollektiv mit den Hufen scharren und Staub aufwerfen. Mitten unter ihnen ist der Deckbulle. Er sorgt das ganze Jahr über für Nachwuchs und hat auf der Sommerweide mit 35 Kühen gut zu tun.

60 Kilogramm Gras pro Kuh am Tag

50 bis 60 Kilogramm Gras frisst ein ausgewachsenes Höhenvieh am Tag. Das setzt der Vergrößerung der Herde eine Obergrenze, schließlich wird das Futter nur auf den eigenen Flächen gewonnen. „Ich möchte die Herde so erhalten, wie sie ist. Ihre Größe ist auf unsere Futterflächen und den Stall abgestimmt“, sagt Christian Els. Mit Nachzucht sind es im Ganzen um die 130 Tiere, die verteilt auf unterschiedlichen Weiden stehen. Während der Großteil der Mutterkuhherde am Leinawald grast, weiden zehn Kühe mit älteren Kälbern – die bald abgesetzt werden – am Niederhainer Badeteich sowie im Ortsteil Beiern. Auch die Färsen und Jungbullen bilden jeweils eigene Herden. Sie stehen in Niederhain und auf der großen Streuobstwiese in Lohma.

Der Herr der Rinder

Der Herr der Rinder ist Karsten Hering. Der langjährige Mitarbeiter managt alles rund ums Höhenvieh und kennt seine Tiere genau. Täglich schaut er nach den einzelnen Herden, kontrolliert den Stromfluss der Weidedrähte und hat ein besonderes Auge auf tragende Kühe. „Karsten sieht schon von Weitem, ob eine Kuh bald kalbt“, meint Agrar-Vorstand Els.

Schnelligkeit gefragt beim Ohrmarken anbringen

Wenn es soweit ist, müssen Hering und ein Kollege flink sein. Dann heißt es: Das neugeborene Kalb finden und mit Ohrmarken versehen. Das ist laut Els bei einer 41 Hektar großen Weide ein spannendes Unterfangen, denn die neugeborenen Kälber liegen nach der Geburt zunächst wie Rehkitze im Gras. Steht das Gras höher, ist der Nachwuchs nicht immer gut auszumachen. Sind die Kleinen erst mal aufgestanden und laufen, wird es schwierig, sie auf der riesigen Fläche zu greifen. Doch bis jetzt ist es Karsten Hering noch immer gelungen, die Ohrmarken zu verteilen.

Begehrtes Fleisch vom Roten Höhenvieh

Das Fleisch des Roten Höhenviehs ist begehrt. Pro Jahr werden 35 Tiere geschlachtet. Zehn davon vermarkten die Niederhainer selbst im eigenen Agrarladen. Mit der Priefeler Hoffleischerei von Holger Schulze hat Christian Els einen regionalen Partner gefunden, um die Rinder stressarm schlachten zu können. Die restlichen Tiere werden von fünf Fleischereien im Altenburger Land sowie in Sachsen und Sachsen-Anhalt vermarktet. Für seine Erhaltungszucht der bedrohten Haustierrasse erhält das Niederhainer Agrarunternehmen Fördermittel, die dringend gebraucht werden, um eine extensive Weidehaltung im Wieratal auch weiterhin realisieren zu können.

