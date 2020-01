Altenburg

Es hat ein wenig gedauert, bis im noch jungen Jahr die Geburtenfanfare im Klinikum Altenburger Land zum ersten Mal ertönen konnte. Brick Seidel war das erste Kind, das sich am 2. Januar in der Einrichtung Am Waldessaum in die Geburtenliste eintragen durfte (siehe Titelseite) Knappe 48 Zentimeter groß und schlanke 2740 Gramm leicht, konnte er um 15.26 Uhr am Nachmittag das Licht der Welt erblicken. Für Mama Ulrike Seidel (30, Bäckergesellin) und Papa Marcel Schmidtchen (32, Altenpflegehelfer) war der Sohnemann ein echtes Wunschkind. Entsprechend freudig wurde der Nachwuchs bei den beiden gebürtigen Altenburgern, die inzwischen in Gnandstein wohnen, begrüßt.

Mehr Mädchen als Jungen

Ob man 2020 ähnliche viele neue Erdenbürger auf der Geburtsstation begrüßen darf wie in den vergangenen zwölf Monaten, lässt sich jetzt natürlich noch nicht abschätzen. Insgesamt 428 Kindern wurde von den Mitarbeitern des Hauses 2019 auf die Welt verholfen. Darunter konnten sich die Mädchen mit leichtem Vorsprung den Spitzenplatz sichern: 217 wurden in zwölf Monaten im Klinikum entbunden, gefolgt von noch einmal 211 Jungs. Drei Mal konnten sich die jungen Eltern sogar über Zwillingsgeburten freuen.

Klassiker liegen bei Namenswahl weiter vorn

Beim Namen für den Nachwuchs setzten sich auch 2019 erneut die Klassiker durch. Insgesamt elf Mal wurde bei den Mädchen Sophie/Sophia gewählt, darauf folgen Lea/Lia (zehn Mal) und Emilia (neun Mal). Bei den Jungs waren Finn, Oskar und Theodor/Theo erste Wahl – sie alle wurden jeweils sieben Mal vergeben.

Von bfi