Windischleuba: Polizei sucht Unfallzeugen

Windischleuba

Nach einem Verkehrsunfall in Windischleuba sucht die Altenburger Polizei nun nach Zeugen des Geschehens.

Auto und Motorrad stoßen zusammen

Wie die Beamten mitteilten, war ein mit drei Insassen besetzter Mercedes am Dienstagmorgen gegen 8.25 Uhr in der Poschwitzer Straße in Richtung Altenburg unterwegs. In die gleiche Richtung fuhr hinter dem Wagen auch ein 23-Jähriger mit seinem Honda-Motorrad. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide Fahrzeuge auf der Strecke zusammen. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen.

Polizei sucht Fahrradfahrer

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können. Gesucht wird dabei insbesondere ein Radfahrer, der offenbar den Unfall bemerkte und sich bei den Beteiligten nach deren Befinden erkundigt hatte. Der Radfahrer und alle weiteren Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Von OVZ