Windischleubaer Bürgermeister versagt Denkmalschutz-Preisträger die Unterstützung

Mit Bastian Leikeim nahm die Altenburger Brauerei zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft der Bier-Sommeliers teil. In verschiedenen Wettbewerbsrunden und dem anschließenden Finale mussten die Teilnehmer ihre Fähigkeiten beweisen. Leikeim stellte den Großteil der Konkurrenz in den Schatten.