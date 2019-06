Viel zu erleben, entdecken und, ja, auch erschmecken gab es am Wochenende in Ehrenhain. Auf Bauchs Hof hatte der „Frauentreff“ zur großen Kindertags-Sause geladen. Und die kleinen Besucher kamen bei Geschicklichkeitsspielen, in der Pizzabäckerei und am Alpakagehege voll auf ihre Kosten.