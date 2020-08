Windrad-Riesen bei Mohlis: Anwohner fürchten um ihre Gesundheit – Landratsamt wiegelt ab

Altenburg/Schmölln

Etliche Bürger aus der Umgebung von Schmölln machen gegen die vier neuen Windräder bei Mohlis mobil. Grund ist die hohe Lärmbelastung, vor allem nachts, weshalb die Menschen um ihre Gesundheits fürchten. Gegenüber OVZ beklagten einige von ihnen, dass sie bereits erkrankt seien und machen dafür die Windanlagen verantwortlich. Geklagt werde beispielsweise über Depressionen, Schlafprobleme oder Herzbeschwerden, die auftreten, seitdem die vier 217 Meter hohen Anlagen im Oktober 2019 in Betrieb gegangen sind.

Bürger messen Lärm selbst

Seither führen Bürger Protokolle, aus denen hervorgeht, dass in zahllosen Nächten Lärmbelästigungen wahrgenommen werden. Außerdem haben sich einige selbst Messgeräte angeschafft, mit denen nachgewiesen wurde, dass die zulässigen Schallschutzwerte an etlichen Tagen überschritten wurden.

In diversen Schreiben an die Umweltbehörde im Landratsamt haben Bürger ihren Unmut deutlich gemacht und aufgefordert, sich der Lärmbelästigung anzunehmen und Lösungsansätze einzuleiten. Außerdem wurden Messergebnisse und Schilderungen übermittelt, in denen von extremen Belästigungen die Rede ist. Ein Schlafen bei geöffnetem Fenster sei nicht möglich, heißt es.

Amt will keine weitere Messung

Das Landratsamt sieht allerdings keinen Grund, etwas zu unternehmen und verweist auf eine amtliche Messung am 29. November 2019 von 1.02 Uhr bis 6.27 Uhr bei Nödenitzsch, die circa 1050 Meter zur nächstgelegenen Windenergieanlage stattfand und keine Überschreitungen festgestellt habe. Es bestehe kein Anlass, eine Nachmessung vom Betreiber zu fordern oder andere Maßnahmen einzuleiten, heißt es in einer Antwort der Umweltbehörde an einen verärgerten Bürger. „Der Betreiber hat mit einer anerkannten Methode nach TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, ist eine allgemeine Verwaltungsvorschrift in der Bundesrepublik – Red.) einen Nachweis geliefert, dass die Prognosewerte entsprechend der Antragsunterlagen zur Genehmigung eingehalten sind.“ Davon gehe man auch weiterhin aus.

Anwohner-Werte werden nicht anerkannt

Die angeschafften Messgeräte der Bürger erkennt das Landratsamt nicht an. Der Messwert sei für die Behörde nicht verwertbar, heißt es. „Bei einer Lärmmessung müssen parallel zum Lärmwert auch die Anlagendaten und Wetterdaten berücksichtigt werden. Bei einer Messung werden die Windenergieanlagen teilweise abgeschaltet, um Fremdgeräusche zu erfassen.“ Es sei außerdem nicht davon auszugehen, dass sämtlicher Bewuchs in den Gärten beseitigt wurde.

Bürger sind immer mehr verärgert

Die amtlich vorgenommene Messung zweifeln viele Bürger aber an, da sie nur einmal erfolgte und auch nur an einer einzigen Stelle. Außerdem sei in dieser Nacht Sturm gewesen, dessen Hintergrundgeräusche keine saubere Messung zulassen würde. Dass die Behörde nun schon seit Monaten alle Beschwerden als unzutreffend zurückweist und dafür nur eine Messung als Beleg anführt, bringt viele Bürger zusätzlich auf die Palme. Das Landratsamt wird aufgefordert nachzuweisen, dass die Lärmgrenzen immer und überall eingehalten werden.

Höherer Grenzwert taucht auf

Mittlerweile tut sich ein weiterer Streitpunkt auf. Im Mai hatte das Landratsamt mitgeteilt, dass keine der vier Windmühlen nachts den an der nächsten Wohnbebauung einzuhaltenden Grenzwert von 40 Dezibel (dB(A)) überschreite.

Nun gibt es einen zweiten Grenzwert, der stärkere Geräusche zulässt. Für ein Dorfgebiet/Mischgebiet sei nach TA Lärm ein Immissionsrichtwert von 45 dB(A) vorgegeben, teilte das Landratsamt vor wenigen Tagen mit. Der überwiegende Teil der Immissionsorte sei als Dorfgebiet/Mischgebiet eingeordnet. Nur für allgemeines Wohngebiet gelten 40 dB(A).

Von Jens Rosenkranz