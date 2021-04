Wintereinbruch sorgt für Müllfrust in Altenburg

Altenburg

Auch wenn die derzeitigen Temperaturen es noch nicht ganz vermuten lassen, der Frühling hat auch im Altenburger Land Einzug gehalten. Daran ändert auch der kurze, aber heftige Wintereinbruch kurz nach dem Osterwochenende nichts, der im Kreis für glatte Straßen und Verkehrschaos sorgte (LVZ berichtete) – und dessen Auswirkungen auch eine gute Woche später in Teilen der Skatstadt noch zu spüren waren.

Glatte Straßen und kaputte Fahrzeuge verhinderten Entsorgung

Denn auf eben diesen Kälteschock ist unter anderem zurückzuführen, was manchen Anwohner im Friedrich-Wolf-Ring in den zurückliegenden Tagen zum Kopfschütteln bewegte. Dort stapelte sich der Restmüll in den großen Tonnen. Und stapelte sich immer weiter. Eine Entsorgung war über Tage nicht in Sicht, wie Anwohner der LVZ berichteten.

Dabei hätten die Entsorgungsfahrzeuge eigentlich bereits am 6. April anrollen sollen, wie Landratsamtssprecherin Jana Fuchs erklärt. Allein, der starke Schneefall und die einhergehende Straßenglätte sorgten dafür, dass die Entsorgung für rund vier Stunden eingestellt wurde. Obendrauf kamen Probleme mit der Technik: In den darauffolgenden Tagen musste man sich auf Seiten der Remondis mit einem defekten Müllwagen herumschlagen – und die Prioritäten anders setzen. „In Absprache mit dem Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft war die Entsorgung der Biotonnen vorrangig“, so Fuchs. Die Abholung des Restmülls sei schließlich am Dienstag dieser Woche erfolgt.

Entsorger: Gelbe Säcke nicht weit vor Abholtermin abladen

Und auch zu einer anderen Anwohnerkritik nimmt der Entsorger laut Fuchs Stellung. Konkret sind immer wieder über längere Zeit herumliegende Gelbe Säcke einigen ein Dorn im Auge. Diese seien mitnichten nach der Sammlung liegengeblieben oder nicht entsorgt worden, betont die Remondis-Geschäftsführung. Vielmehr gehe man davon aus, dass die Säcke nahezu täglich durch Benutzer der Standplätze abgelegt werden und nicht erst unmittelbar vor dem angesetzten Abholtermin. „Dafür kann der Entsorger leider nicht zur Verantwortung gezogen werden“, informiert Fuchs.

Von Bastian Fischer