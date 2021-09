Wintersdorf

Im Nachgang der Messerstecherei, die am Samstag Polizei und Rettungsdienst zum Wintersdorfer Dorffest eilen ließ, werden weitere Details bekannt. So hat sich die tätliche Auseinandersetzung mit einem Schwerverletzten, anders als von der Polizei zunächst vermeldet, offenbar nicht auf sondern vor dem eigentlichen Festgelände abgespielt, wie Andreas Lenz von der IG Dorffest auf Anfrage bestätigt.

Beteiligte wären nicht auf Gelände gelangt

„Mit einem Messer wären die Beteiligten gar nicht erst aufs Gelände gekommen sondern bereits vorher von der Security bei der Kontrolle abgefangen worden“, betont Lenz. Die Beteiligten hätten wohl die Absicht gehabt, auf das Gelände zu gelangen, „sind aber gar nicht so weit gekommen“, so Lenz weiter. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung habe sich zudem bewährt, dass der Vorplatz ausgeleuchtet und von der Security im Blick behalten wurde, um auch auf derartige Ereignisse schnell reagieren zu können. Wie berichtet hatten die Sicherheitsmitarbeiter die zwei Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Die beiden 17-Jährigen waren am Wochenende nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder entlassen worden.

Was genau der Grund für diese Vorgehensweise war, dazu konnte die Staatsanwaltschaft am Montag trotz Anfrage zunächst keine Angaben machen.

Änderungen bei künftigen Festen wahrscheinlich

Fakt ist bereits jetzt, dass die Auseinandersetzung Auswirkungen auf künftige Feste haben dürfte. „Wir sind bereits im Austausch mit der Polizei darüber, wie wir die Sicherheitslage im kommenden Jahr auch auf dem Vorplatz noch weiter verbessern können“, kündigt Andreas Lenz an. Welche Maßnahmen genau ergriffen werden sollten, stehe allerdings erst nach Abschluss der Ermittlungen fest.

Von bfi/haeg