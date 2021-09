Wintersdorf feiert wieder Dorffest – und Tausende sind dabei

Wintersdorf

Das Schönste am Wintersdorfer Dorffest 2021? Dass es stattfindet! In dieser Ansicht herrschte offenkundig Einigkeit unter den Gästen des großen Stelldicheins am Wochenende. Nach dem pandemiebedingten Ausfall im Vorjahr hatte die IG Dorffest zusammen mit zig unermüdlichen Ehrenamtlichen einen Neuanfang gewagt, einiges am Konzept verändert und gebangt, dass das Wetter mitspielt.

Das Traktor- und Oldtimertreffen war einer der Publikumsmagneten beim diesjährigen Dorffest. Quelle: Mario Jahn

Die Mühen haben sich gelohnt: Tausende Besucherinnen und Besucher tummelten sich über die drei Tage auf dem Festgelände im Meuselwitzer Ortsteil. Einer der Publikumsmagneten: das Traktoren- und Oldtimertreffen. „Es ist das dritte seiner Art in Wintersdorf, aber deutlich größer als die vorangegangenen“, schildert Ortsteilbürgermeister Andreas Förtsch (UWW), während sich auf der Wiese die betagten Karossen reihen und Groß und Klein auf Blechfühlung gehen. Eine eindrucksvolle Parade rollender Zeitgeschichte. Sogar Volkspolizei und Nationale Volksarmee haben sich dazugesellt. Die hatten allerdings nichts mehr zu sagen.

Gesundheits- versus Bauordnungsamt

Um die Seitenwände der Festzelte gab es im Vorfeld Diskussionen der Behörden. Quelle: Mario Jahn

Anders als Gesundheitsamt und Bauordnungsbehörde. Die beiden Fachabteilungen des Landratsamtes machten sich mit unterschiedlichen Prämissen Gedanken über die Sicherheit auf dem Wintersdorfer Dorffest. Die Vertreter der Hygiene plädierten für offene Seiten bei den Festzelten, damit diese ausreichend belüftet sind. Die Ordnungshüter zweifelten nach LVZ-Informationen jedoch zunächst an der Standsicherheit der Zelte, wenn der Wind in die offenen Flanken bläst. „Aber es gab am Freitagnachmittag einen regen Austausch beider Behörden und ein sehr vernünftiges Miteinander. Es war eine gute Zusammenarbeit mit uns Veranstaltern“, sagte Andreas Lenz von der IG Dorffest auf Nachfrage.

Zwei Zelte statt eines

Volles Haus bei den Firebirds am Freitagabend. Quelle: Mario Jahn

Die beiden Festzelte waren eine der Neuerungen der Veranstaltung. Zwei kleinere statt ein großes. Zwei Musikveranstaltungen parallel statt eines einzigen Events, damit die Gäste wählen und wechseln können. Am Freitag spielten die Firbirds zeitgleich mit DIA Plattenpussys, am Samstag Joe Eimer mit Gestört Aber Geil. Bis zu 2500 Gäste waren zeitgleich auf dem Platz. „Ein Experiment. Aber es hat geklappt. Und wie mir von Anwohnern berichtet wurde, waren wir nicht lauter als sonst“, schilderte Andreas Lenz.

Auf Kritik stieß bei einigen Festgästen das im Vergleich zu den Vorjahren verkleinerte gastronomische Angebot und der geschrumpfte Rummel. Die Gründe lagen zum einen im coronabedingten Abstandsgebot und in der Logistik wegen der eingekürzten Festmeile. „Wir haben das Gesamtgelände verkleinert, unter anderem um Eltern mit Kindern lange Wege zu ersparen“, erklärt Lenz. Und fügt an: „Diese Veranstaltung legt den Grundstein für die nächsten Jahre. Wir haben mit dem neuen Konzept noch Luft nach oben und werden auf den Erfahrungen aufbauen.“

Von Kay Würker