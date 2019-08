Wintersdorf

Daran, wie alles angefangen hat, kann sich Siegfried Neitschmann noch gut erinnern: „Das war ganz klassisch, bei mir in der Garage“, brummt der 64-Jährige mit seiner äußerst rauchigen Stimme. Damals, Ende 1993, war es eine enge Gemeinschaft, die sich regelmäßig zusammenfand. „Wir sind eigentlich jedes Wochenende mit unseren Frauen auf Tour gewesen“, erzählt er. Am Ende habe da die Entscheidung ganz nahe gelegen: Mit fünf Mitstreitern hob Neitschmann die Motorradfreunde Wintersdorf aus der Taufe – und legte damit den Grundstein für einen echten Leuchtturm im jährlichen Veranstaltungskalender des Landkreises.

Enormer Zuspruch zum Auftakt

Zwar war der Status als Verein erst im Herbst 1994 offiziell, bereits im selben Jahr wurde der heutige Meuselwitzer Ortsteil indes zum Anlaufpunkt für zahlreiche Zweirad-Fans. Auf dem Sportplatz stieg das erste Bikertreffen – und das mit vollem Erfolg: Mehrere hundert Gäste fanden den Weg in die Nordregion des Kreises. „Wir hatten schon Freitagnacht kein Bier und Essen mehr, mussten am Sonnabend alles nachorganisieren. Mit so viel Zuspruch hatten wir nicht gerechnet“, lacht der Vereinschef noch heute.

Umfangreiche Unterstützung der Gemeinde

Mit entscheidend für den durchschlagenden Erfolg sei zu Beginn nicht zuletzt die Unterstützung der Gemeinde gewesen, betont Siegfried Neitschmann. „Der Bauhof etwa hat uns immer geholfen, Buden und Toilettenwagen gestellt. Auch Frau Lenz von der Verwaltung war unerlässlich, wenn es darum ging, die nötigen Genehmigungen einzuholen“, ist er noch heute dankbar. Daneben war auch die Altenburger Brauerei über lange Jahre ein verlässlicher Partner der Motorradfreunde.

Bereits von Beginn an ging es beim Bikertreffen auch sportlich zu – wenn auch etwas rustikaler, wie hier beim Steinweitwurf. Quelle: Mario Jahn (Repro)

Von Hammerdrehen bis Auspuff-Weitwurf

Mit so viel Rückenwind etablierte sich in Wintersdorf ein regelrechtes Happening der lokalen und überregionalen Motorradenthusiasten. Drei Tage herrschte im positivsten Sinne Ausnahmezustand am Sportplatz. Neben allerlei Fachsimpelei über die verschiedensten Zweiräder sorgte auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für ordentliche Unterhaltung. Und das war – selbstverständlich – an das Thema der Treffens angepasst. „Wir hatten hier regelmäßig Hammerdrehen, Auspuff-Weitwurf oder Eierzielwerfen“, grinst Neitschmann verschmitzt. Keine Frage: In Sachen Kurzweil lassen und ließen sich die Motorradfreunde selten lumpen.

Enge Freundschaften und die große Liebe

Über insgesamt 24 Jahre sind auf dem Treffen viele Freundschaften geknüpft worden, mitunter weit über die Kreisgrenzen hinaus. „Wir hatten etwa regelmäßig Gäste aus der Schweiz oder aus München hier. Die haben sich bei uns immer mit Rostern und Senf eingedeckt, bevor sie Sonntag zeitig zurück gefahren sind – in München wurde da schon der Grill vorgeheizt“, lacht der Vereinschef. Auch Paare, kann er berichten, lernten sich in Wintersdorf kennen und lieben, so manche Hochzeit galt es über die Jahre zu feiern.

Die alljährliche gemeinsame Ausfahrt war stets eines der Highlights des Treffens. Zeitweise waren bis zu 900 Teilnehmer unterwegs. (Archivbild) Quelle: Mario Jahn

Spektakel auf den Straßen des Kreises

Zwar reicht das Treffen mittlerweile nicht mehr ganz an ehemalige Glanzzeiten heran, als zeitweise bis zu 900 Teilnehmer bei der traditionellen Ausfahrt zum Nachmittag für gehörig Spektakel auf den Straßen im Kreis sorgten. Ihren Charakter als geselliges Beisammensein hat sich die Veranstaltung aber nach wie vor bewahrt – auch wenn inzwischen nur noch einen Tag am Clubhaus in Waltersdorf und nicht mehr mehrtägig am Sportplatz gefeiert wird.

Buntes Programm zum Jubiläum

Das soll auch zum am 17. August anstehenden 25. Bikertreffen wieder so sein. Und zum Jubiläum haben die Wintersdorfer Motorradfreunde ein randvolles Programmpaket geschnürt. So ist neben einer Neuauflage der beliebten Bikerspiele auch Live-Musik angesagt. Und die Ausfahrt, die diesmal über gut 70 Kilometer führt, dürfte zum großen Geburtstag ein Stück größer ausfallen, haben sich doch bereits befreundete Vereine etwa aus Schleiz, Gera, Altenburg und Neukieritzsch angekündigt. Der Startschuss für die große Sause am Clubhaus in Waltersdorf fällt um 11 Uhr, die Ausfahrt startet dann pünktlich um 14 Uhr.

Von Bastian Fischer