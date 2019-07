Wintersdorf

Traditionell am zweiten Septemberwochenende steigt das Große Wintersdorfer Dorffest, das in diesem Jahr in die 30. Runde geht. Organisiert von der IG Dorffest, feiern Wintersdorfer und Besucher aus dem Altenburger Land von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, vom 6. bis 8. September. Das breit aufgestellte Programm bietet für Kinder, Familien, Partymäuse und die eher Gemütlichen verschiedenste Angebote und Veranstaltungen.

Der Schaustellerbetrieb beginnt am Freitag schon um 16 Uhr, ab 19.45 Uhr beginnt die Vorbereitung auf einen ersten Höhepunkt: Für den Umzug werden Fackeln verkauft, der Lampionumzug mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wintersdorf und der Schalmeienkapelle Großpösna beginnt um 20 Uhr und wandert vom Kirchplatz zum Festplatz, wo ab 20.45 Uhr ein „Musik-Brillant-Höhenfeuerwerk“ der Extraklasse, zahlreiche Fahrgeschäfte und ein buntes Belustigungsprogramm locken.

Wengschdorfer Chartshow macht Stimmung

Ab 21 Uhr kann man den Abend bei der ersten Wengschdorfer Chartshow mit DJ Steffen, Flash und DJ Thomas Hummel ausklingen lassen und beschwingten Performances der Hits von ABBA oder Michael Jackson folgen.

Der Sonnabend startet vormittags um 10 Uhr mit der Anreise des zweiten Wintersdorfer Traktoren- und Oldtimertreffens, gefolgt vom großen Musikumzug um 13 Uhr, der zwei verschiedene Strecken vom Kirchplatz aus nimmt. Anlässlich des Oldtimertreffens findet eine Ehrung verschiedener Teilnehmer statt, bevor Ortsteil-Bürgermeister Andreas Förtsch das Wintersdorfer Dorffest offiziell eröffnet – mit Aufstellen des Festbaums, Auszeichnung verdienstvoller Bürger und dem Fassbieranstich.

Für die Gemütlichen unter den Besuchern winken ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, die Jüngsten können sich beim bunten Kinderprogramm ab 15 Uhr austoben: Riesenhüpfburg, Luftballonweitflugwett, Kletterburg aus Stroh – da ist für jede Altersgruppe und für jeden Geschmack etwas dabei. Verzaubern lassen können sich die Kleinen ab 15 Uhr von Meister Blauknopf bei seiner Kinder-Zauber-Show: Er beantwortet die Frage „Was steht im alten Zauberbuch ,Simm Sala Schlimm’?“.

Jolly Jumper rocken das Partyzelt

Nach der Ausfahrt der Traktoren und Oldtimer sowie nach den Spielmannszügen am Nachmittag startet die große Party mit der Band Jolly Jumper und Goulash Musik im Disco- und Partyzelt. Ab 23 Uhr sorgt das Duo Faderkitchen für Stimmung, und danach übernehmen „Drei auf einem Pferd“, bevor Bastian Le Bel und Klangchaoten die Wintersdorfer durch die Nacht tanzen lassen.

Den Einstieg zum Sonntag bildet der Festgottesdienst in der evangelischen Kirche um 10.30 Uhr, während ab 11 Uhr schon die Discoklänge von Thomas Gerth aus dem Festzelt dringen. Zeitgleich startet das bunte Kinderfest mit verschiedenen Stationen und Angeboten: Auch am Sonntag können sich die Kleinen auf der Springburg austoben, Luftballons modellieren, sich schminken lassen oder ihr Talent beim Torwandschießen unter Beweis stellen. Ab 13 Uhr kommen dann unter anderem die Riesenhüpfburg und sogar ein Benzinbuggy dazu.

Wengschdorfer Kids tanzen am Sonntag

Junge Tänzer zeigen ab 14 Uhr auf der Bühne ihr Können, wenn die „Wengschdorfer Kids“ für Jung und Alt tanzen. Eine kleine Verschnaufpause bietet auch am Sonntag wieder die Gemütlichkeit bei Kaffee und Kuchen ab 14.30 Uhr. Frisch gestärkt geht es dann zum nächsten Höhepunkt über: Um 15 Uhr lockt Felix’ Circusmanege mit der großen Kindershow „Felix und die verhexte Küchenfee“. Zauberei, Clownerie und Artistik entführen Jung und Alt in eine magische Welt.

Ähnlich spannend startet 15 Uhr aber zeitgleich der erste Teil der Tombola-Auslosung, die in drei Abschnitte aufgeteilt ist, jeweils unterbrochen von Auftritten der Sängerin Jasmin, bekannt aus dem Fernsehen. Die letzte Attraktion des Dorffests ist auch die spannendste: die Ziehung der Hauptpreise der Tombola um 18 Uhr.

Mit Kohlebahn oder Busshuttle nach Wintersdorf

Logistisch bieten sich für Nicht-Mobile verschiedene Möglichkeiten der Anreise: entweder mit der Kohlebahn, die am Sonntag zwischen 11 Uhr und 14.15 Uhr fährt. Die kostenlose Variante ist dagegen der Busshuttle, der zwischen dem Bahnhof Altenburg und Wintersdorf am Freitag und Sonnabend um 21 Uhr in Altenburg abgeht und von Wintersdorf jeweils um 2 Uhr und 3.30 Uhr nachts startet.

Für die Party ab 19 Uhr am Freitag kosten die Tickets im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro. Sonnabends kosten die Tickets ab 18 Uhr im Vorverkauf ebenfalls 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Für große Partygänger kostet das Wochenendpartyticket für beide Tage im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

