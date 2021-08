Wintersdorfer Dorffest lockt mit Neuerungen und prominenten Namen

Wintersdorf

Auch wenn die Corona-Lage im Landkreis derzeit wieder angespannter als in den vergangenen Monaten ist: Gefeiert werden soll im Altenburger Land in den kommenden Wochen trotzdem. So auch in Wintersdorf, wo in diesen Tagen die Vorbereitungen für die diesjährige Auflage des großen Dorffests auf Hochtouren laufen. Und die – nach der Absage 2020 – inzwischen 31. Auflage der Sause präsentiert sich für Gäste und Ausrichtende in einigen Punkten erneuert.

„Eine Veranstaltung vom Dorf für das Dorf“

Man habe im Vorfeld viele intensive Diskussionen zur künftigen Ausgestaltung des Festes geführt, teilt Andreas Lenz von der IG Dorffest mit. „Ziel war es, das Fest wieder zu einer Veranstaltung vom Dorf für das Dorf zu machen.“ Entsprechend glücklich sei man, dass man für die Ausgabe in 2021 wieder auf die Unterstützung und Mitwirkung von zahlreichen örtlichen Vereinen zählen könne. „Dazu gehören etwa der Faschingsclub und die Fußballer ebenso wie der Schulförderverein oder Aqua Fun“, zählt Lenz nur einige ehrenamtliche Mitstreiter auf – die zudem trotz Corona in der Vorbereitung alle enorm engagiert mitgezogen hätten.

Vereine sollen selbst mitfeiern können

„Mit der Entwicklung haben wir einen Umbruch eingeleitet, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird“, erklärt Lenz. Ziel sei es gewesen, die teilnehmenden Vereine vom all zu großen Fest- und insbesondere Organisationsstress zu entlasten. „Wir wollten erreichen, dass diejenigen, die sich an den Festtagen engagieren, auch wieder den Abend frei haben, um selbst am Fest teilzunehmen.“

Auch die Rock-n-Roller von den „Firebirds“ sind im Altenburger Land keine Unbekannten. Quelle: Andre Kempner

Neuer Partner organisiert starkes Programm

Zu diesem Zweck hat man sich mit der Mitteldeutschen Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft (MVVG) aus Altenburg einen neuen Partner ins Boot geholt, der sich um die Ausgestaltung des Eventprogramms kümmert. Und auf deren Seite fährt man zum Festwochenende vom 10. bis 12. September groß auf: So stehen zum Auftakt am Freitag mit den Lokalmatadoren der „DIA Plattenpussys“ im Discozelt und den Rock-n-Rollern von den „Firebirds“ im Festzelt gleich zwei Hochkaräter in den Startlöchern. Für Sonnabend hat sich zudem mit „Gestört aber geil“ ein weiterer großer Szene-Name angekündigt. Abgerundet wird das musikalische Programm mit Auftritten von „Joe Eimer & Die Skrupellosen“ sowie den Vollmershainer Schalmeien.

Extra-Feuerwerk für Kinder und Oldtimer-Treff

Und auch abseits davon wird jede Menge geboten: Traditionell startet das Fest am Freitagabend ab 20 Uhr mit einem Fackelumzug für die kleinsten Besucher am Kirchplatz, Treff ist bereits 19.30 Uhr. Im Anschluss wird für die Kinder ein eigenes Feuerwerk gezündet, dass dieses Jahr zusätzlich zum gewohnten Spektakel am Sonntag abgebrannt wird. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist das seit einigen Jahren gewohnte Oldtimer-Treffen. Und auch eine Tombola wird erneut angeboten.

Engmaschiges Hygienekonzept

Bei all dem Trubel haben die Organisatoren allerdings auch den Infektionsschutz im Blick: „Das Gelände wird eingezäunt, es wird feste Eingänge mit Kontrollen geben, an denen sich die Gäste für die Kontaktnachverfolgung registrieren müssen“, kündigt MVVG-Geschäftsführer Jens Mikoleiczyk an. Die Tickets, ergänzt Andreas Lenz, seien zu diesem Zweck mit einem QR-Code versehen. Die beiden Zelte sind zu allen Seiten geöffnet, in der Spitze können etwa 2500 Personen gleichzeitig das Festgelände betreten, das sich in diesem Jahr zudem lediglich auf den Festplatz konzentrieren wird. Ein entsprechendes Hygienekonzept sei beim Gesundheitsamt eingereicht, letztlich sei die Durchführung jedoch auch von der dann aktuellen Corona-Lage und den geltenden Verordnungen abhängig. Allerdings sind sowohl Mikoleiczyk als auch Lenz hier guter Dinge.

Der Eintritt für die Abendveranstaltungen beträgt ab 21 Uhr 10 Euro, Kombitickets werden nicht angeboten. Wer früher erscheint, zahlt lediglich die Hälfte, erhält zudem einen Gutschein für den Schaustellerbereich. Tickets sind im Vorverkauf im Minilädchen Wintersdorf (Fabrikstraße 37), bei TV Schön in Meuselwitz (Bahnhofstraße 16) und im Café Domizil in Altenburg (Markt 8) erhältlich.

Von Bastian Fischer