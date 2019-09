Wintersdorfer Dorffest steigt zum 30. Mal

Wintersdorf

Ein Festklassiker feiert an diesem Wochenende Jubiläum. Auf dem Festplatz am Wasserturm im Meuselwitzer Ortsteil Winterdorf steigt vom Freitag, dem 6. September, bis zum Sonntag, dem 8. September, die 30. Auflage des Wintersdorfer Dorffestes, traditionell organisiert von ortsansässigen Vereinen, dem Ortschaftsrat sowie der Stadt Meuselwitz. Recht schnell mauserte sich die dreitägige Sause mitsamt riesigem Festzelt zu einem der größten, wenn nicht sogar zum größten Volksfest der Region.

Vom ersten Tag an dabei

30 Jahre Dorffest – von der ersten Auflage an sind Simone Lenz und Thomas Gerth maßgeblich in die Organisation und Durchführung des Festes eingebunden. Thomas Gerth reist bis zum heutigen Tag sogar von auswärts an, um sich um die Technik für die Fete zu kümmern. Simone Lenz hat Jahr für Jahr als Mitarbeiterin der Gemeinde Wintersdorf sowie später der Stadtverwaltung Meuselwitz die gesamte Koordination inne.

Die erste Auflage sei im September 1990 gestiegen, zweieinhalb Monate nach der Einführung der D-Mark. „Ein Markenzeichen war über lange Zeit, dass sich fast alle der im Ort angesiedelten 32 Vereine in die Durchführung mit einbrachten und auch davon profitierten“, erinnert sich Lenz. Rasant ist das Fest mit den Jahren gewachsen. In Spitzenzeiten war das Festzelt 80 Meter lang und 31 Meter breit. „Und zur zehnten Auflage haben bei uns die Puhdys gespielt. Und auch die Prinzen waren schon da, ebenso Smokie“, erzählt Lenz.

Kleiner, aber weiter beachtlich

So groß wie in den Boomjahren ist das Fest heute freilich nicht mehr. Aber immer noch beachtlich in Sachen Programmvielfalt und Organisationsaufwand. Sicher gab es auch schwere Zeiten zu überstehen, beispielsweise, als die Zahl der Helfer und Unterstützer stetig schrumpfte und auch etliche Vereine in ihrem Engagement ausstiegen, wie vorhandene Ressourcen weniger wurden.

Aktuell haben die in der Interessengemeinschaft Dorffest engagierten Vereine Aqua-Fun Wintersdorf und die Kicker des ASV Wintersdorf neben dem Ortschaftsrat und der Stadtverwaltung Meuselwitz den Hut auf.

Aber im Jubiläumsjahr erkennt nicht nur Simone Lenz ein erfreuliches Umdenken in Sachen Dorffest bei den potenziellen Machern. „Wir haben dieses Jahr wieder mehr Vereine mit im Boot, die ihren Anteil beitragen“, sagt sie. Zu erwähnen sei Jörg Wernicke vom Spielmannszug, der etliche Spielmannszüge für einen großen Musikumzug durch den Ort am Sonnabend eingeladen hat. Oder Tina Goetzie und Benno Piller von der Abteilung Fasching des ASV Wintersdorf, die am gleichen Tag eine große Musikshow und ein Tanzfest aus der Region auf die Beine stellen. „Unser Dorffest gehört einfach zu Wintersdorf“, sagt Lenz voller Überzeugung.

Wintersdorfer Aushängeschild

Ein Name darf in Verbindung mit dem Wintersdorfer Dorffest nicht vergessen werden: Thomas Reimann, langjähriger Bürgermeister und später Ortsteilbürgermeister der Gemeinde. „Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass dieses Fest zu dem geworden ist, was es bis heute ist. Er hat sich dieses Fest ja auch auf die Fahnen geschrieben“, betont Andreas Förtsch, der aktuelle Ortsteilbürgermeister und Nachfolger von Reimann. „Diese Veranstaltung mit ihrer so langen Geschichte ist eine Sache von den Wintersdorfern nicht nur für die Wintersdorfer, sondern für die ganze Region.“ Auch das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Partnern funktioniere mittlerweile reibungslos. „Und umso erfreulicher ist, dass sich wieder mehr in die Organisation einbringen wollen.“

Das Festprogramm Freitag, 6. September 16 Uhr: Schaustellerbetrieb 19.45 Uhr: Fackelverkauf für den Umzug 20 Uhr: Lampionumzug mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wintersdorf und der Schalmeienkapelle Großpösna ab Kirchplatz zum Festplatz 20.45 Uhr: Musik-Brillant-Höhenfeuerwerk und buntes Belustigungsprogramm 22 Uhr: 1. Wengschdorfer Chartshow mit DJ Steffen Flash und DJ Thomas Hummel 22 Uhr: Jagd auf mit Starfox 0 Uhr: D.I.A.-Plattenpussys 2 Uhr: Housekasper im Partyzelt Sonnabend, 7. September 10 Uhr: Anreise zum zweiten Wintersdorfer Traktoren- und Oldtimertreffen 13 Uhr: großer Musikumzug durch Wintersdorf 14 Uhr: Kinderprogramm mit Riesenhüpfburg, Luftballonweitflug, Riesenseifenblasen, Kletterburg aus Stroh, Kinderschminken, Torwandschießen, Ballwerfen, Bubble-Fußball, Bastelstraße u.v.m. 14.30 Uhr: Eröffnung des 30. Wintersdorfer Dorffestes, Auszeichnung verdienter Bürger und Auswertung des Blumenschmuckwettbewerbs 15 Uhr: Meister Blaukopf, Kinder-Zauber-Show 15 Uhr: Ehrung Oldtimertreffen, Ausfahrt der Traktoren 15.30 Uhr: Ausfahrt der Oldtimer, Motorräder und Armeefahrzeuge 15.30 Uhr: Musikfest mit großer Tanzshow aus der Region 22 Uhr: Party mit den „Jolly Jumpers“, Disco- und Partyzelt Rene E-DUL 23 Uhr: Faderkitchen 23.45 Uhr: Drei auf einem Pferd 2 Uhr: Bastian Le Bel (Goulash Music) 3 Uhr: Klangchaoten (Goulash Music) Sonntag, 8. September 10.30 Uhr: Festgottesdienst in der evangelischen Kirche 11 Uhr: Disco mit Thomas Gerth, Kinderfest 13 Uhr: Benzinbuggy fahren für Kinder, Spielgarten, Riesenhüpfburg 14 Uhr: Wengschdorfer Kids tanzen für Jung und Alt 14.30 Uhr: Gemütlichkeit bei Kaffee und Kuchen 15 Uhr: große Kindershow mit „Felix und die verhexte Küchenfee“ 15 Uhr: Auslosung Tombola 15 Uhr: Jasmin – eine Stimme die Begeisterung hervorruft 15.30 Uhr: Auslosung Tombola 16 Uhr: Jasmin 18 Uhr: Ziehung des Hauptpreises der Dorffest-Tombola Eintritt: Freitag ab 19 Uhr Abendkasse (AK) 12 Euro, Vorverkaufskasse (VVK) 10 Euro, Sonnabend ab 18 Uhr AK 15 Euro, VVK 10 Euro, Wochenendticket VVK 12 Euro, AK 15 Euro.

Von Jörg Wolf