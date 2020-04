Wintersdorfer Kita hält mit Kunst Kontakt zu ihren Kindern

Wintersdorf

Bunte Botschaften in schweren Zeiten: Wer derzeit beim Spaziergang an der Wintersdorfer Kita „Dr. G. Ullrich“ vorbeikommt, dessen Blick dürfte schnell am Zaun rund um das Gelände der Einrichtung hängen bleiben. Seit gut zwei Wochen grüßen dort zahlreiche Zeichnungen und Basteleien die Passanten.

„Auch uns hat die Schnelligkeit der Entwicklung ein wenig überrumpelt“, berichtet Leiterin Annette Mühlmann. Statt wie bisher Tag für Tag gut 87 Kinder in der Kita zu begrüßen werden derzeit im Schnitt nur noch 10 Knirpse notbetreut. Ein herber Einschnitt für alle Beteiligten: Liebgewonnene Spielkameraden können sich vorerst nicht mehr treffen, Kinder vermissen ihre Erzieherinnen, das Personal vermisst seine Schützlinge. „Wir haben uns also gefragt, wie wir trotz der besonderen Situation den Kontakt zu den Kindern aufrecht erhalten können – und sind auf die Idee mit dem Zaun gekommen“, so Mühlmann.

Der ganze Kita-Zaun hängt voller gemalter Grüße. Quelle: Mario Jahn

So sind nun die Kinder dazu eingeladen, in der kitafreien Zeit zu basteln und malen und ihre Arbeiten bei der Einrichtung abzugeben. „Damit das problemlos möglich ist, hat uns eine Familie sogar extra einen Außenbriefkasten gespendet“, freut sich Mühlmann. Tag für Tag können sie und ihre Kollegen so neue Werke in Empfang nehmen. Farbenfrohe Bilder sind dabei, selbst gebastelte Ostereier oder auch kleine Botschaften für die beste Freundin oder den dicksten Kumpel. Damit das auch weiterhin so bleibt, haben die Mitarbeiter im Gegenzug einige Vorschläge für Bastelideen am Zaun ausgehängt.

Schließzeit wird auch für Reparaturen genutzt

Und auch sonst tut sich in und um die Kita derzeit einiges. Schließlich schafft die ungewohnte Situation für Mühlmann und ihr Team auch Freiräume, lange aufgeschobene Vorhaben nun anzupacken. „Wir haben schon viel geschafft, etwa Räume gestrichen, geputzt und aussortiert, im Garten Beete angelegt oder Bänke abgeschliffen und ihnen neue Farbe verpasst. Manche von uns haben da sogar ungeahnte Talente entdeckt“, zählt sie schmunzelnd auf. Wenn die Kinder die Kita dann wieder regulär besuchen können, dürfen sie sich also auf so manche Neuerung freuen.

Von Bastian Fischer