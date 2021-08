Wintersdorfer Reit- und Fahrverein bittet zum Tag der offenen Tür

Wintersdorf

Am Sonnabend feierte der Reit- und Fahrverein in Wintersdorf sein 27. Hoffest. Selbst im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen konnte es stattfinden. Das Hygienekonzept von damals konnte an die neuen Auflagen angepasst werden. Nun durften 250 Menschen gleichzeitig aufs Gelände. Trotz des sehr wechselhaften Wetters kamen viele Besucher.

Der Reitverein wurde 1994 gegründet. Ihm gehören etwa 40 Mitglieder und ein Pferd an. Das klingt erst einmal, als würde es auf dem Rücken des Tieres etwas eng werden. Viel funktioniert allerdings über Reitbeteiligungen der 24 Privatpferde, müssen doch die Vierbeiner täglich bewegt werden.

In der Reithalle konnte auf Ponys geritten werden. Quelle: Mario Jahn

Klagten andere Vereine über Nachwuchssorgen oder den Schwund von Mitgliedern in der Corona-Zeit, kennt Wintersdorf diese Sorgen nicht. Viele Kinder haben Interesse an Pferden, nicht nur Mädchen. Sie werden langsam an die Tiere herangeführt. Einmal monatlich findet ein Ponyreiten statt, das sich großer Beliebtheit erfreut. Auch zum Hoffest war diese Aktivität heiß begehrt, ebenso wie die Kremserfahrten. Leider musste der Auftritt der Tanzgruppe buchstäblich ins Wasser fallen. Zwar regnete es am Nachmittag mal nicht, doch der Boden ist einfach zu matschig.

Auch Fahrten mit dem Kremser waren am Sonnabend bei den Besuchern beliebt. Quelle: Mario Jahn

Der vom Verein angebotene Reitunterricht schult den Gleichgewichtssinn der Kinder und bringt ihnen den Umgang mit den Tieren bei. Im Wintersdorfer Verein sind ganze Familien involviert. Eine der Organisatorinnen, Ute Eidam, ist seit zehn Jahren dabei. Sie ist durch ihre Tochter zum Verein gekommen und geblieben. Tina Eckner ist seit 15 Jahren Mitglied und zeichnet ebenfalls für die Organisation des Festes verantwortlich. Am längsten gehört Kristin Freudenberg dem Vereinsvorstand an, sie war als Kind schon bei der Gründung dabei. Alle drei sagen unisono, dass ohne die tatkräftige Hilfe aller das Fest und dessen Vorbereitung nicht möglich gewesen wäre.

Trotz widriger Umstände und großer Pfützen auf dem Areal zeigte der Reitnachwuchs sein Können. Quelle: Christiane Leißner

Die Vereinsmitglieder sind ein über Jahre eingespieltes Team, das schweißt zusammen. Da es dieses Mal keinen DJ gab, freuten sich alle auf das gemütliche Zusammensein am Festabend.

Diese Schieferplatte von Wintersdorf wurde am Sonnabend versteigert. Der Erlös wandert in die Vereinskasse. Quelle: Christiane Leißner

Später am Abend wurde noch eine auf Schiefer geritzte Straßenkarte mit allen Häusern von Wintersdorf versteigert. Der Erlös der Auktion wandert in die Vereinskasse. Schließlich haben die Mitglieder die Auslagen des Festes vorgeschossen, ohne zu wissen, ob und wie viele Gäste kommen und ob das Wetter hält.

Von Christiane Leißner