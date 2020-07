Wirbt das Altenburger Land bald in einer Liga mit Erfurt, Rhön und Thüringer Wald?

Altenburg

Wiege des Skats, Genießerstadt für Kulturliebhaber, Genuss-Landkreis für Naturfreunde: Dem Altenburger Land und der Kreisstadt mangelt es in touristischer Hinsicht nicht an Selbstbewusstsein. Doch da geht noch mehr: Altenburg und der Kreis sollen sich als Reiseziel noch stärker von anderen Regionen emanzipieren. Das Altenburger Land soll mit Destinationen wie Erfurt, Rhön oder Thüringer Wald in eine Liga rücken – nicht unbedingt bei den Gästezahlen, aber in der Wahrnehmbarkeit. So lautet die Stoßrichtung des Vorstandes des Tourismusverbandes Altenburger Land mit Blick auf das Jahr 2022.

Die Klimmzüge nach oben mögen verwundern, doch sie kommen nicht von ungefähr. Es geht ums Geld. Und ums Selbstverständnis. „Wenn wir nicht unseren eigenen Weg gehen, werden wir künftig mit anderen Regionen zusammengelegt“, erklärt der Verbandsvorsitzende, Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU).

Anzeige

Thüringen will größere Verbünde

Hintergrund sind aktuelle Bestrebungen des Freistaates im Rahmen der „Tourismusstrategie Thüringen 2025“, größere wettbewerbsfähige Verbünde zu schaffen, die die Reiseregionen des Landes vermarkten. Destination-Management-Organisationen (DMO) heißen die im Fachjargon. Die bisherigen, kleinteiligeren Tourismus-Marketing-Strukturen sollen darin aufgehen. Die DMO erhalten dann Fördergelder des Landes.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Altenburger Land zur eigenständigen DMO zu entwickeln, das ist ein echter Kraftakt – darüber ist sich André Neumann im Klaren. Zum einen sind diverse Voraussetzungen zu erfüllen, die der Freistaat mit einem Punktesystem bewertet – das reicht vom Marken- und Identitätsmanagement bis hin zur Angebots- und Produktentwicklung. Zum anderen müssen die Mitglieder des Tourismusverbandes – dazu zählen unter anderem Kommunen, Vereine, Unternehmen, Ferienwohnungsbetreiber – deutlich mehr Geld investieren. Denn als DMO genügt es nicht mehr, einen Dienstleister mit Marketing und Betrieb der Tourismusinformation zu beauftragen. Der Verband bräuchte etwa eine Hand voll eigene hauptamtliche Mitarbeiter.

Die Alternative ist das Vogtland

Inwieweit die Verbandsmitglieder diesen Weg mitgehen, ist noch offen. Immerhin: „Der Vorstand ist sich einig, dass wir DMO werden wollen“, sagt Vorsitzender Neumann. Denn die Alternativen seien weniger Erfolg versprechend. Das Altenburger Land müsste sich an eine andere Organisation koppeln – zum Beispiel an den Tourismusverband Vogtland, dem dieses Jahr auch die Stadt Gera beigetreten ist. Der Verbandsvorstand hat Zweifel, dass das Altenburger Land als Vogtland-Anhängsel ausreichend zur Geltung käme.

Von Kay Würker