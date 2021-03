Wird Betreutes Wohnen in Gößnitz beim Impfen ausgebremst?

Gößnitz

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen hat zugesichert, ein mobiles Impfteam auch in die Einrichtung für Betreutes Wohnen „Wohnpark Reichelt“, in Gößnitz zu schicken. Die Beschwerde des Angehörigen eines Bewohners hatte zuvor für Irritationen gesorgt. So hatte der LVZ-Leser, dessen Mutter in der Gößnitzer Einrichtung lebt, am 1. März beklagt, dass die Heimleitung den Bewohnern mitgeteilt habe, dass kein mobiles Impfteam ins Haus komme, um vor Ort zu impfen. Das Heim wolle sich stattdessen um Termine im Schmöllner Impfzentrum kümmern, aber jeder müsse selbst zusehen, wie er dorthin kommt. Auf Rückfrage bei der Heimleitung sei mitgeteilt worden, dass die Kassenärztliche Vereinigung ein mobiles Impfteam abgelehnt habe, schildert der Leser.

Nach Ansicht der KV ist diese Darstellung unzutreffend. Die Gößnitzer Einrichtung habe sich erst am 1. März für eine mobiles Team angemeldet. Es „wurde nicht und wird auch nicht abgelehnt“, erklärte eine KV-Sprecherin der LVZ. Die 15 mobilen Impfteams seien in ganz Thüringen im Einsatz – da, wo sie gebraucht werden. Die Einrichtungen, die angefahren werden, würden in der Reihenfolge angefahren, wie deren eigenständige Anmeldung bei der KV Thüringen eingegangen ist.

Impfen im Zentrum Schmölln wird nicht ausgeweitet

Trotz der zunehmenden Kritik an der schleppenden Impfung erklärte die KV außerdem, dass das Land Thüringen an der bisherigen Impfstrategie festhalten wolle. Die Verabreichung des Impfstoffes Astrazeneca, von dem offenbar Dosen ungenutzt bleiben, werde in Schmölln ebenso auch nicht ausgeweitet. Diese Einschätzung ist seit Montag ohnehin hinfällig, da Astra vorerst gestoppt wurde. Eigentlich sollte dieser Stoff den gesamten März in den überregionalen Impfzentren in Erfurt und Gera verimpft werden. Hier stehen jeweils zwölf Impfkabinen zur Verfügung, um bis zu 10 000 Menschen wöchentlich zu impfen, heißt es.

Bislang seien auf dem Impfportal die Stoffe Moderna und BioNTech/Pfizer einsehbar, erklärt die KV.

Im Schmöllner Impfzentrum können nach wie vor nur maximal 150 Personen geimpft werden. Einen Termin zu bekommen, gestaltet sich außerordentlich schwierig. Auf dem dazu geschalteten Impfportal des Freistaates Thüringen ist außerdem zu lesen, dass aufgrund von Informationen der Firma Astrazeneca vom 12. März über erhebliche Lieferkürzungen die Terminvergabe mit sofortiger Wirkung eingestellt werden müsse. Auch diese Info hatte sich schnell überholt.

Von Jens Rosenkranz