Wird bei Bibliotheken in Thüringen mit zweierlei Maß gemessen?

Altenburg/Gera

Es sind nur vier Worte, die derzeit für reichlich Verwirrung im Altenburger Land sorgen. Zu finden sind sie in Paragraf 6 der aktuellen Thüringer Coronaschutzverordnung. „Mit Ausnahme der Medienausleihe“, heißt es dort, seien Bibliotheken für den Publikumsverkehr geschlossen zu halten. Ein kurzer Halbsatz mit großer Wirkung – und Raum für jede Menge Fragezeichen.

Ministerium erteilte Absage

Wie berichtet waren in der vergangenen Woche gleich mehrere Bibliotheken im Kreis mit einer kontaktlosen Ausleihe an den Start gegangen. Nach geglücktem Auftakt und regem Zuspruch folgte dann Anfang dieser Woche die Rolle rückwärts: Nachdem man sich beim Thüringer Gesundheitsministerium rückversichert hatte, schob das hiesige Gesundheitsamt der Praxis einen Riegel vor. Begründung aus dem Ministerium: Die Ausnahme für kontaktlose Herausgabe gelte nur für bestimmte Geschäfte und könne nicht auf Bibliotheken angewandt werden. Eine Einschränkung, die Landrat Uwe Melzer (CDU) anfechten möchte.

Gera bietet kontaktloses Angebot

Dabei, so scheint es, wird im Freistaat allerdings durchaus mit zweierlei Maß gemessen. So bietet etwa die Stadtbibliothek Gera seit dieser Woche ebenfalls ein kontaktloses Ausleihe-Angebot an – und argumentiert dabei mit eben jenem eingangs genannten Passus aus der Thüringer Verordnung. Auf dieser Basis, teilt Stadtsprecherin Silke Hammer mit, habe man das Angebot mit dem zuständigen Amtsleiter abgestimmt und ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet.

Seit Montag können nun Nutzer in Gera telefonisch bis zu zehn Medien vorbestellen und einen verbindlichen Abholtermin vereinbaren. Diese seien so getaktet, dass ein Zusammentreffen mehrere Personen vermieden wird, so Hammer. Die Übergabe der Medien erfolgt im Eingangsbereich der Bibliothek an einem eigens mit Schutztrennwand versehenem Tisch. Beim gesamten Vorgang herrscht Maskenpflicht, Desinfektionsmittel steht bereit, regelmäßiges Lüften ist ebenfalls gewährleistet. Angesichts dieses Systems gehe man derzeit auch nicht davon aus, dass man das Angebot bald wieder stoppen müsse, so Hammer.

Von Bastian Fischer