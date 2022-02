Wird der Bahnhof Meuselwitz zum Vereinsheim mit Kegelbahn?

Meuselwitz

Der Bahnhof gilt in Meuselwitz als Schandfleck. Das leerstehende Gebäude rottet seit Jahren vor sich hin und wurde ein Ort für allerlei Vandalismus. Ideen für eine neue Nutzung kommen nun von der Wählergruppe „Bürger für Meuselwitz“.

Kegelbahn und Vereinsheim

Ganz vorne mit dabei ist Lutz Hempel (BfM). Gemeinsam mit seiner Wählergruppe hat er Pläne, wie der Schandfleck der Stadt verschwinden soll. Stattdessen sollen in dem Haus eine Kegelbahn sowie ein großes, gemeinsames Vereinsheim entstehen. „Nachdem die Kegelbahn in Bünauroda geschlossen wurde, haben wir lange nach einer Alternative gesucht“, erzählt er. Die ideale Lösung soll nun das Untergeschoss im Bahnhofsgebäude sein. Den Rest des Hauses könnten verschiedenste Vereine nutzen. Um sich zu ergänzen und zu kooperieren. Denn Hempel erzählt, dass besonders in der Pandemie das Vereinsleben sehr schwer sei.

Historie Bahnhof Meuselwitz Der Bahnhof in Meuselwitz wurde 1872 eröffnet. Er war insgesamt an vier Eisenbahnstrecken angeschlossen. Die Bahnstrecke nach Leipzig wurde im Jahr 1874 eröffnet. Seit 2002 ist im Bahnhof der Zugbetrieb komplett eingestellt. Heute wird die Station nur noch für die Kohlebahn Meuselwitz–Haselbach–Regis-Breitingen im Museumsbetrieb bedient.

Hempel betont, dass vor allem die Lage perfekt sei. „Die Parkplätze, die Nähe zum Zentrum und zum Hainbergsee sind ideal“, sagt er. So soll der Bahnhof auch zum Anlaufpunkt für Kinder werden – ähnlich wie das grüne Klassenzimmer.

Stadt müsste investieren

Doch dafür muss das Gebäude zunächst von der Stadt erworben und saniert werden – eine teure Angelegenheit. Hempel setzt auf Fördermittel. Der Plan müsse jedoch zunächst mit der Stadt konkretisiert werden. „Die Stadt muss zu 100 Prozent dahinter stehen“, so Hempel. „Es ist ein mittelfristiges Projekt, das nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren umsetzbar ist.“ Aktuell befinde sich der Bahnhof noch in Privatbesitz. „Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass er für 20 000 Euro zum Verkauf stand.“ Er denkt, dass die Rücklagen der Stadt dafür ausreichen sollten.

Ganz anders sieht es Bürgermeister Ronny Dathe: „Die Idee ist grundsätzlich gut. Leider ist die Finanzierung des Kaufs aus Gründen der Haushaltslage der Stadt wahrscheinlich auch mittelfristig nicht möglich.“ Das Gebäude sei stark sanierungsbedürftig und gehöre einer Privatperson. Der Eigentümer sei der Stadt aber nicht bekannt.

Nach Aussage des Bürgermeisters sei eine städtische Sanierung des Objekts also eher unrealistisch. Lutz Hempel und seine Fraktion hoffen dennoch, das sich was tut: „Sobald in Meuselwitz wieder eine Anbindung an den regionalen Zugverkehr besteht, hat der Ort auch eine Außenwirkung. Dann wäre es ja umso schlimmer, wenn man diesen Schandfleck an der Bahnstrecke sieht.“

Von Yvonne Schmidt