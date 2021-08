Wird die Fusion von Schmölln und Gößnitz wieder aktuell?

Schmölln/Gößnitz

Kommt nach der Wiederwahl von Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) eine Fusion mit Gößnitz erneut auf die Tagesordnung? Spätestens seit einer Äußerung von Jürgen Keller, Stadtratsfraktionschef der Bürger für Schmölln (BfS), kann man diese Frage stellen. Keller erwartete nach der Wahl mit Spannung, was aus der angestrebten Fusion mit der Nachbarstadt werde und feuerte die beinahe erloschene Debatte damit wieder an, freilich ohne hand- und stichfeste Argumente für seine Überzeugung zu nennen.

Doch ganz aus der Luft gegriffen scheinen diese Gedankenspiele nicht zu sein. So forderte vor einigen Wochen der Gößnitzer Stadtrat Hartmut Schubert (SPD), über weitere Formen einer engen Kooperation nachzudenken, als nur über den externen Datenschutzbeauftragten, den Schmölln und Gößnitz per Beschluss gemeinsam bestellt haben. Schubert wies auf das baldige Ausscheiden von Amtsleitern im Rathaus hin, für die Ersatz zu finden bekanntlich sehr schwer sei.

Altes Bild sorgt für Verwirrung

Am 3. Juli fand außerdem ein Workshop in Gößnitz statt, in dem es um die Aufstellung eines gemeinsamen Stadtentwicklungskonzeptes ging, das die Grundlage für eine abgestimmte Entwicklung im Falle des Städteverbundes Schmölln-Gößnitz bilden soll. Dazu zählt auch eine an die Bürger gerichtete gemeinsame Online-Umfrage. Und dann machte im Bürgermeister-Wahlkampf ein Foto die Runde, das Schrade und Schubert vor dem Ortseingangsschild von Gößnitz zeigt. Schrade wies in der Bildunterschrift auf rückläufige Einwohnerzahlen und finanzielle Mittel hin. Für eine starke Stadt könne die Fusion eine Chance sein, die er gern nutzen wolle. Allerdings stammten Bild und Text von 2015. Dennoch haben sich die finanziellen Probleme und für Gößnitz auch der Einwohnerrückgang seitdem weiter verschärft.

Schrade muss darüber herzhaft lachen, dass seine Gegner im Wahlkampf seine sechs Jahre alten Fusionspläne wieder aus der Schublade gekramt haben. Diese seien längst kalter Kaffee, sagt er der LVZ. Offensichtlich könnten diejenigen nicht lesen, die jetzt Sachen von 2015 hervorholten und als aktuell verkauften. Durch den Gößnitzer Bürgerentscheid von 2017 gebe es rechtlich auch gar keine Möglichkeit für eine Fusion, betont Schrade.

Deutlicher Bürgerentscheid gegen Fusion

In der Tat hatten sich vor vier Jahren am 24. September 64,6 Prozent der Gößnitzer gegen einen Zusammenschluss mit Schmölln ausgesprochen. Im März 2017 hatte Schrade Fusionsverhandungen sowohl mit der Pleißestadt als auch mit Ponitz, Heyersdorf, Altkirchen, Drogen, Thonhausen, Nöbdenitz und Wildenbörten aufgenommen. Altkirchen, Drogen, Wildenbörten, Nöbdenitz und sogar Lumpzig wurden schließlich von der Sprottestadt geschluckt. Die Wünsche der Neuen sind vielfältig und die Bedenken der Schmöllner sind ebenso groß, ob man sich das finanziell leisten kann oder eigene Ziele begraben muss. Auch die deutliche Wiederwahl von Schrade konnte diese Diskrepanz nicht lösen.

Das ist nun auch ein Grund für Schrade, mit weiteren Fusionen vorerst vorsichtig zu sein. „Wir haben mit den neuen Ortsteilen gut zu tun.“ Deshalb gebe es im Moment auch keine Gespräche mit Ponitz oder den übrig gebliebenen Gemeinden der VG Oberes Sprottental. Diese wollten vor vier Jahren ohnehin nicht.

„Das ist völliger Unfug“

Etwas völlig anderes sei dagegen das nun angestrebte gemeinsame integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISKE) mit Gößnitz. Darin geht es um die Fragen, wie man in Zukunft leben wolle und welche Herausforderungen gemeistert werden müssten. Durch das ISKE werde das Mittelzentrum gestärkt, das Schmölln und Gößnitz gemeinsam bilden, es werden zusätzliche Fördergelder an Land gezogen, von denen beide Städte profitieren könnten, auch für gemeinsame oder eigenständige Projekte.

Auch der Gößnitzer Bürgermeister sieht für eine erneute Fusionsdebatte keinen Anlass. „Das ist absoluter Unfug und überhaupt kein Thema“, kommentiert Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) Kellers Äußerung, was aus dem von ihm erwarteten Zusammenschluss werde. Auch Scholz erwartet durch das ISKE neue Impulse für das Mittelzentrum, aber keinen Zusammenschluss. „Jedenfalls nicht mehr zu meiner Zeit als Bürgermeister“, schränkt Scholz ein. Seine Amtszeit endet 2025, allerdings ist es gut möglich, dass der 64-Jährige schon eher aufhört. Mit ihm ginge ein nachhaltiger Verfechter eines Zusammenschlusses mit Schmölln von Bord, der dafür aber nie Mehrheiten in seiner Stadt fand und dafür auch hart kritisiert wurde.

Doch auch der Nachfolger von Scholz muss sich der Frage stellen, wie es in einer finanziell angeschlagenen Stadt mit schon jetzt nur noch rund 3380 Einwohnern mit sinkender Tendenz weitergehen soll. Spätestens dann wird auch eine Fusionsdebatte wieder aufflammen.

Von Jens Rosenkranz