Wird die Schließung des Impfzentrums Schmölln doch noch abgewendet?

Schmölln

Die Nachricht vom bevorstehenden Ende des Schmöllner Impfzentrums hat im Altenburger Land ein politisches Beben ausgelöst. Kommunal- und Landespolitiker empfinden die Schließung der Einrichtung als völlig falschen Schritt und machen sich für den Weiterbetrieb stark. Mit dem Ergebnis, dass die Fortsetzung der Impfungen inzwischen in den Bereich des Wahrscheinlichen rückt. Wenn nicht nach Weihnachten, dann zumindest ab Januar.

Vergangene Woche hatte die LVZ über die nun definitiv beabsichtigte Auflösung des Impfzentrums zum 23. Dezember berichtet. Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) hatte diesen Termin bestätigt. Angesichts der langen Warteschlangen, die sich vor Ort insbesondere an Samstagen bilden, löste die Entscheidung Verwunderung und Verärgerung aus. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) bezeichnete den Impfstopp in Schmölln als „Katastrophe für das Altenburger Land“. Die Verantwortung werde auf Hausärzte, nunmehr auch Tierärzte und Apotheker abgewälzt, deren Hilfe zwar als Unterstützung willkommen sei, doch keinesfalls ein professionell geführtes Impfzentrum ersetzen könne.

„Zumutung, dass die Verantwortung auf Kommunen übertragen wird“

„Wir kämpfen in jede Richtung um den Erhalt. Wir haben auch die Landesregierung darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Impfstelle brauchen. Wir empfinden es als Zumutung, dass die Verantwortung auf Kommunen übertragen wird, die nun selbst Impfaktionen organisieren und Personal zur Verfügung stellen sollen. Das ist vollkommen falsch“, monierte Neumann.

Ähnlich sieht das Neumanns Amtskollege in Schmölln, Sven Schrade (SPD). „Die Strukturen fürs Impfen sollten von jenen Akteuren geschaffen werden, die dafür zuständig sind“, machte der Rathauschef deutlich. „Auch wenn mir klar ist, dass in dieser Pandemie noch niemand den Stein der Weisen gefunden hat, kann nicht alles aufs letzte Glied in der Kette abgewälzt werden. Dass geboostert werden muss, ist seit September bekannt.“

Es fehlen mindestens sechs Mitarbeitende

Längst steht fest, wo genau es im Schmöllner Impfzentrum klemmt: beim Personal. „Als im September bekannt wurde, dass die Impfstellen in Thüringen bis zum Jahresende schließen, haben sich die Mitarbeitenden nach neuen Jobs umgeschaut und stehen deshalb ab Ende Dezember nicht mehr zur Verfügung“, erklärt KVT-Sprecherin Luisa Ihle. Ein impfender Arzt könne zwar weiterhin gestellt werden, denn die KVT habe einen großen Pool an Medizinern, doch es fehlen ab Weihnachten zwei Impfstellenmanager und vier Helfende für den Check-In. Letztgenannte fehlen schon jetzt. Und eigentlich müsste die Impfstelle, die derzeit nur dienstags bis samstags arbeitet, angesichts des Andrangs auf einen täglichen Betrieb erweitert werden. Doch dafür würden sogar drei Koordinierende und sechs Kräfte für den Check-In gebraucht.

Schmöllner Testzentrum startet am Montag Nicht nur Impfungen sind ein begehrtes Gut im Altenburger Land, auch Corona-Schnelltests mit Zertifikat werden von vielen Leuten in Freizeit und Beruf benötigt. Seit mehreren Wochen laufen die Vorbereitungen, das Ende Juni geschlossene Testzentrum der Johanniter in Schmölln zu reaktivieren. Zuletzt scheiterte die Inbetriebnahme auf Landesebene an einer elektronischen Schnittstelle, um die Testergebnisse in die Corona-Warn-App einspeisen und abrechnen zu können, berichtete Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade. Doch ab Montag, 13. Dezember, ist wieder geöffnet – an der neuen Adresse in der Schmöllner Rettungswache, Am Kemnitzgrund 26. Getestet wird montags bis donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr, ohne Anmeldung. Je nach Nachfrage können sich die Zeiten noch ändern, so Schrade. Angeboten werden die kostenlosen Bürgertests und Testungen für Mitarbeiter im Auftrag von Unternehmen für 20 Euro je Test. Parkmöglichkeiten stehen unter anderem auf der Blumenstraße und der Straße Am Lindenhof zur Verfügung. Für einen zügigeren Ablauf werden Testwillige gebeten, vorab ein Schnelltest-Profil in der Corona-Warn-App anzulegen. Damit können die Daten vor Ort via QR-Code eingelesen werden. Außerdem ist der Personalausweis mitzubringen.

Eine Schließung der Impfstelle nur wegen Personalmangels – diese Botschaft löste eine breit aufgestellte Suche nach Arbeitskräften aus. Unter anderem berichtet der Landtagsabgeordnete Ralf Plötner (Linke), er habe „in den sozialen Medien und in meinen Netzwerken auf die offenen Stellen hingewiesen und erfreulich viele Rückmeldungen erhalten, die ich der Kassenärztlichen Vereinigung weitergereicht habe“. Landrat Uwe Melzer (CDU) stellt – trotz angespannter Lage im eigenen Haus – ebenfalls Unterstützung in Aussicht. „Zum Beispiel ist in unserer Bürgerhilfe-Datenbank auch medizinisches Personal gelistet“, sagte er.

Druck auf Gesundheitsministerin

Der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Zippel berichtet von Druck auf landespolitischer Ebene. Er habe Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) aufgefordert, zusammen mit der KVT und dem Landratsamt eine Lösung zu finden, damit die Impfstelle über den Jahreswechsel hinaus geöffnet bleiben kann. Wenn es bis Donnerstag keine Entscheidung gibt, werde Zippel noch mal das persönliche Gespräch mit der Ministerin am Rande der Sozialausschuss-Sitzung im Landtag suchen.

Darüber hinaus wächst in mehreren Kommunen des Altenburger Landes der Wunsch nach Impfaktionen vor Ort – so wie sie andernorts im Freistaat bereits stattfinden. Die KVT signalisierte dafür auf LVZ-Nachfrage Bereitschaft, jedoch mit Einschränkungen. Die personellen Kapazitäten seien eng bemessen, da die mobilen Impfteams auch in Pflegeeinrichtungen gut zu tun hätten. „Impfaktionen in Städten und Gemeinden benötigen wenigstens zwei Wochen Planungsvorlauf und Unterstützung durch die Kommunen“, skizzierte Sprecherin Ihle. Zum einen werden Räumlichkeiten und Helfende benötigt, zum anderen mögen sich die Städte und Gemeinden idealerweise um den Impfstoff kümmern. Denn auch der sei knapp, im Speziellen Biontech. Lokal ansässige Ärzte, die nicht selbst impfen, könnten Vakzine bestellen und dem KVT-Team zur Verfügung stellen, schildert Ihle. Eine Bedingung sei das aber nicht, nur eine Hilfe.

Altenburg plant Impfaktion

Die Stadt Altenburg versuche gerade, mit der KVT eine große Impfaktion zu organisieren, berichtet OB Neumann. „Im Gespräch ist der Goldene Pflug und als Termin entweder der 29. Dezember oder der 4. Januar. Wahrscheinlich müssen wir eigenes Personal dafür stellen, was nicht in Ordnung ist. Aber wir müssen versuchen, mitzuziehen.“

An der Notwendigkeit eines Impfzentrums, das nach Ansicht Neumanns am besten in der größten Stadt des Kreises aufgehoben wäre, ändere das aber nichts. „Wer nur annähernd glaubhaft diese Pandemie bekämpfen will, mit immerhin noch über 40 Prozent Ungeimpften im Altenburger Land, der kann die Schließung nicht verantworten.“

Von Kay Würker und Ellen Paul