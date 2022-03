Wird geplanter Tagebau in Frohnsdorf zur Gefahr für streng geschützte Kreuzkröten?

Frohnsdorf/Langenleuba-Niederhain

Was wird aus den Kreuzkröten, wenn in Frohnsdorf neben dem Viadukt der geplante Tagebau kommt? Diese Frage treibt Thomas Naumann aus Langenleuba-Niederhain um. Der Naturfreund sorgt sich um die streng geschützten Tiere, die in Deutschland auf der Roten Liste stehen. Er fürchtet, wenn die Sand- und Splittwerke Niedersteinbach nördlich von Frohnsdorf mit dem Abbau von Kies beginnen, verlieren die Kreuzkröten ihren Lebensraum.

Das Luftbild zeigt den Standort des geplanten Kiessandtagebaues am Viadukt in Frohnsdorf. Quelle: Mario Jahn

Krötenschützer im Wieratal seit über zehn Jahren

Seit über zehn Jahren kümmert sich Thomas Naumann gemeinsam mit Ehefrau Janet im Wieratal darum, dass Kröten und Molche unbeschadet von den Winterquartieren zu ihren Laichgewässern gelangen. Während der Wanderungszeit kontrollieren beide täglich morgens und abends eine Vielzahl von Eimern entlang der Niederhainer Krötenzäune und bringen die Tiere sicher zum Badeteich.

Unsicheres Gelände besonders für winzige Jungkröten

„Im Frohnsdorfer Tagebaugelände haben wir Kreuzkröten beobachtet. Sie nutzen dort einen kleinen Tümpel als Laichgewässer“, erzählt Thomas Naumann. „Das Problem für die Tiere während des Tagebaubetriebes ist nicht nur der Weg zum Laichgewässer, sondern auch umgekehrt. Und wie sollen denn die winzigen Jungkröten in einer aktiv betriebenen Kiesgrube sicher vom Tümpel zu ihrem Lebensraum gelangen?“ Der Niederhainer hofft nun, dass die Untere Naturschutzbehörde den Betreiber des Tagebaus mit wirkungsvollen Schutzmaßnahmen für die stark gefährdeten Amphibien beauflagt.

„Auflagen für Betreiber des Tagebaus sehr hoch“

„Die Auflagen für den Betreiber des Tagebaus werden generell sehr hoch sein“, erklärt Jens Lindner von der Unteren Naturschutzbehörde. Sie begannen bereits mit der artenschutzrechtlichen Prüfung im Jahr 2020. Ein externes Planungsbüro kartierte auf Kosten des Bergbauunternehmens ein Jahr lang das Tagebaugebiet in Frohnsdorf. „Dabei wurden alle vorkommenden Arten erfasst und bewertet“, so Lindner.

Existenz von Kreuzkröten in Frohnsdorf bislang ungewiss

„Die Kreuzkröte wurde bei der Kartierung allerdings nicht erfasst. Möglicherweise wurde das Gebiet für die Amphibien in den letzten Jahren unattraktiv durch zunehmenden Bewuchs im Gewässer und am Kieshang.“ Um ganz sicher zu gehen, ob Kreuzkröten auf dem Areal vorkommen oder nicht, will die Untere Naturschutzbehörde noch einmal einen Vor-Ort-Termin mit dem Planungsbüro anberaumen.

„Es geht nicht um ein Verbot des Kiesabbaus“

„Es geht nicht um ein Verbot des Kiesabbaus – wir müssen mit den dort lebenden Arten umgehen“, betont Jens Lindner. „Amphibien sind auch in einem aktiven Tagebau immer mit dabei.“ Das bedeute, geschützte Arten leben in den Kiesgrubengebieten trotz Bergbaubetrieb. Um deren Lebensräume zu erhalten, ist der geplante Abbau in Frohnsdorf an Auflagen gebunden. „Eine Beeinträchtigung von vorkommenden Arten muss durch den Betreiber ausgeschlossen werden“, meint Jens Lindner. Zu den geschützten Arten in Frohnsdorf zählen unter anderem Laubfrosch, Zauneidechse und das Tausendgüldenkraut.

Auch der Laubfrosch steht als gefährdete Art in Deutschland auf der Roten Liste. Quelle: Dr. Richard Schöne

Ökologische Baubegleitung auf Kosten des Kiesgrubenbetreibers

Für das Bergbauunternehmen bedeutet das, es muss auf eigene Kosten ein Büro mit der ökologischen Baubegleitung beauftragen. Dieses hat unter anderem dafür zu sorgen, dass die Offenlandfläche mit dem Tümpel in Frohnsdorf unangetastet bleibt. Denn dieses Gebiet wird von der Unteren Naturschutzbehörde als wertvoll eingestuft. Zudem sollen Amphibienzäune entlang der Arbeits-Trasse errichtet werden. Allerdings werden die Tiere nicht eingesammelt. Sie sollen vielmehr, geleitet durch die Zäune, gefährliche Bereiche umgehen.

Auch für das Fällen von Bäumen ist der Kiesgrubenbetreiber zu Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet. Welche das sein werden, stehe noch nicht fest, meint Jens Lindner. „Der Kiesabbau ist ein jahrelanger Prozess, den wir begleiten. Anders als bei einem Hausbau, wo von vornherein klar ist, welche Fläche versiegelt wird, weiß der Bergbaubetrieb jetzt noch nicht, wie weit sein Tagebau letztendlich reichen wird.“

Alle Arten des Tausendgüldenkrautes stehen in Deutschland unter Natur- beziehungsweise Artenschutz. Quelle: Wikimedia Commons/ BerndH

Baumfällungen erst wieder ab 1. Oktober möglich

Wird der beantragte Hauptbetriebsplan der Sand- und Splittwerke Niedersteinbach von der Thüringer Bergbehörde in diesem Jahr genehmigt, kann mit den Räumungsarbeiten allerdings erst in der vegetationslosen Zeit ab 1. Oktober begonnen werden. Bis zum 28. Februar nächsten Jahres bleibt dann Zeit für Baumfällarbeiten im Frohnsdorfer Kiessandtagebau.

Von Dana Weber