Wintersdorf

Seit Jahrzehnten ist das Kulturhaus Schnaudertal in Wintersdorf eine angesagte Adresse – für Gaumenfreuden, aber auch für ausgelassene Feste und Feiern, Faschingspartys, Shows und Ausstellungen. Chefin Ute Franke kredenzt dort seit 2005 gutbürgerliche Küche für ihre Gäste – zumindest derzeit noch. Denn ab dem Sommer kündigen sich Veränderungen im Meuselwitzer Ortsteil an: Ende Juli gibt Ute Franke ihr Gasthaus ab, nach dann immerhin 16 Jahren zwischen Herd und Tresen. Zum 1. August sucht die Stadt derzeit per Ausschreibung einen Nachfolger.

Start mit Dreifachbelastung

Es ist eine durchaus bewegte Zeit, auf die die 56-Jährige mit ihrem Team zurückblicken kann. Denn die Wintersdorfer Gastro-Institution ist nicht das einzige Etablissement im Kreis, in dem Franke Spuren hinterlassen hat. Schon vor ihrer Zeit im Kulturhaus verdiente sie sich mit der Bewirtschaftung des „Gauliken Blick“ in Lehma ihre Sporen, parallel führte sie einen Imbiss bei Möbel Schröter in Windischleuba.

Als die vorige Betreiberfamilie des Wintersdorfer Kulturhauses nach rund 35 Jahren einen Nachfolger suchte, kam der damalige Ortsteilbürgermeister Thomas Reimann auf Ute Franke zu und fragte, ob sie sich eine Übernahme vorstellen könnte. Sie konnte – und hatte damit kurzzeitig sogar drei Objekte in ihrer Verantwortung. „Das war schon ganz schön stressig“, blickt sie schmunzelnd zurück. Schnell war klar, dass die Dreifachbelastung nicht lange zu stemmen sein würde. „Ich habe dann überlegt, was bleiben soll – und mich für das Kulturhaus entschieden.“

Seit 16 Jahren kümmert sich Ute Franke im Kulturhaus um die Gäste, die coronabedingt derzeit nicht kommen dürfen. Quelle: Mario Jahn

Erst in die Küche, dann an die Bar

Langweilig wurde Ute Franke und ihrem Team nie – ganz im Gegenteil. „Wir haben hier viel gemacht: Von Familienfeiern und Geburtstagen bis zu Hochzeiten im Saal war alles dabei“, zählt sie auf. Besonderes Highlight in jedem Jahr war die Faschingszeit, wenn der Saal zur großen Abendveranstaltung mit bis zu 180 Gästen regelmäßig bebte. „Das war immer eine Herausforderung. Ich habe meist erst unten in der Küche mitgeholfen, mich dann fix umgezogen und anschließend auf dem Saal die Bar gemanagt“, beschreibt Franke die stressigen, aber auch schönen Einsätze.

Unverzichtbar war ihr dabei über all die Jahre ihr Stammkellner, der bereits unter ihren Vorgängern im Kulturhaus tätig war und die Abläufe im Schlaf beherrscht. „Er war eine echte Stütze, ohne ihn wäre einiges schwerer gewesen.“

Rappelvoll präsentierte sich der Saal in vergangenen Jahren unter anderem zur Faschingszeit. Quelle: Mario Jahn

Und auch abseits der großen Feierlichkeiten gibt es zahlreiche Aktionen und Attraktionen, an die die Wirtin gern zurückdenkt. „Dazu zählen unser regelmäßiges Fischessen und das Schnitzelangebot am Sonntag, die immer für volles Haus gesorgt haben.“ Ebenfalls in Erinnerung geblieben sind ihr jene Zeiten, als die für das Große Dorffest gebuchten Künstler vor ihrem Auftritt noch im Kulturhaus einkehrten. „Da war immer richtig was los.“

Waschbär sorgt für überregionale Aufmerksamkeit

Und dann waren da noch die wahren Kuriositäten, wie etwa jene besonderen Anlässe, an denen mit Waschbär-Braten ein außergewöhnliches Menü kredenzt wurde, worüber die OVZ zuerst berichtete. Eine Aktion, die das beschauliche Wintersdorf laut der gelernten Köchin auf einen Schlag in den Fokus überregionaler, gar weltweiter Medien rückte. „So ziemlich jeder wollte darüber eine Geschichte machen. Selbst von der New York Times ging deshalb eine Anfrage ein“, blickt Ute Franke noch immer etwas baff zurück.

Ungewöhnliche Aktionen wie der speziell zubereitete Waschbär-Braten brachten dem Kulturhaus auch überregionale Aufmerksamkeit ein. Quelle: Thomas Reimann

Dankbar ist sie auch ihren Gästen, die in all den Jahren den Weg ins Kulturhaus gefunden haben – und ihr auch in den Pandemie-Monaten die Treue hielten. „Unser Außer-Haus-Service wurde wirklich gut angenommen, das hat uns viel bedeutet“, betont sie.

Mehr Zeit für die Familie

Nun aber ist das Ende ihrer Tage im Kulturhaus absehbar. Ein Abschied, dem Ute Franke nicht wehmütig entgegen blickt, ist er doch selbst gewählt und hat einen äußerst nachvollziehbaren Grund. „Ich mache das jetzt fast dreißig Jahre, die Luft ist einfach raus“, fasst es die Wirtin kurz und knapp zusammen, wird dann jedoch noch konkreter. „In dieser Zeit habe ich vieles alleine geregelt, habe mit Einkauf und Büroarbeit teilweise 16 Stunden am Tag gearbeitet – und so viel vom Familienleben verpasst. Ich habe jetzt Enkel, die ich bisher auch nur selten sehen konnte. Dafür möchte ich einfach mehr Zeit finden. Und ich werde weiter arbeiten – dann aber mit geregelteren Zeiten.“

Auch tierische Gäste konnten im Kulturhaus begrüßt werden. 2016 fand hier zum Beispiel eine Pudelschau statt. Quelle: Mario Jahn

Einem potenziellen Nachfolger wünscht Ute Franke viel Glück für seine Vorhaben. Und auch einen Wunsch hätte sie: „Es wäre schon, wenn die gutbürgerliche Küche in Wintersdorf nicht ausstirbt und auch der Charme des Hauses erhalten bleiben würde.“ Man darf gespannt sein, ob ihr Wunsch in Erfüllung geht.

Von Bastian Fischer