Wischfest von Klo bis Küche: Altenburger Markt wirbt offensiv mit Mangelware

Altenburg

Mal ist es ausverkauft, mal ziemlich teuer, meistens gibt’s pro Person nur eine Packung: Wer wischfestes Papier braucht, sei es für die Küche oder fürs stille Örtchen, muss sich in Geduld und Mäßigung üben. Umso auffälliger die Offensivbotschaft im Altenburger Steinweg: „Toilettenpapier vorrätig! Küchenrolle vorrätig! Flüssigseife und Desinfektionsmittel“ – so wirbt breitbeinig ein Aufsteller des Sell-Marktes. Und Marktinhaber Steffen Sell versichert: „Bei mir gibt es keine Mengenbegrenzung.“

Schneller Klick beim Großhandel

Was kann das sein? Eine Hamster-Oase im wüsten Rollen-Spiel, wo dreilagige Blütenträume wahr werden? Steffen Sell berichtet, er habe einen Quell aufgetan. Genaugenommen Großhändler, die seinen Markt Woche für Woche versorgen. „Als ich gesehen habe, wie die Nachfrage wächst, habe ich nach spezialisierten Lieferanten recherchiert, wobei ich als kleiner freier Händler bei der Suche sicher vergleichsweise flexibel bin.“ Der Altenburger wurde fündig – und muss nun immer wieder pünktlich sein: „Sobald der Onlineverkauf beim Großhandel startet, muss ich sofort bestellen. Da geht es um Minuten.“ Mal gibt’s Klopapier, mal Küchenrollen – „je nach dem, wie der jeweilige Papierverarbeiter gerade seine Maschinen eingestellt hat“, schildert Sell.

Umsatzeinbruch an anderer Stelle

Die Kunden danken’s dem 45-Jährigen. „Es kommen Leute, die kaufen jeden Tag zwei Pakete Toilettenpapier. Ich frage nicht, wofür. Bis jetzt hatte ich immer genug auf der Palette, um niemanden reglementieren zu müssen.“ Binnen drei Wochen, erzählt Sell, habe er so viel verkauft wie sonst in drei Jahren. Im Übrigen sei es für sein Geschäft überlebenswichtig, mit dem Papier ein paar Scheine zu machen – und neue Kunden zu gewinnen. Denn an anderer Stelle breche Umsatz weg: bei Schülern wie auch Senioren aus dem benachbarten Wohnheim, die jetzt drinnen bleiben.

Auch Masken gesichert

Ausgegangen sei ihm zwischenzeitlich lediglich das Desinfektionsmittel. „Das kommt meist aus dem Ausland. Mit den Grenzschließungen war erst mal Schluss.“ Doch schon am Mittwoch erwartet Steffen Sell die nächste Lieferung. Und ja, auch für Schutzmasken habe er sich eine Quelle gesichert. Falls die jetzt allgemein in Mode kommen, will er seinen Aufsteller ergänzen.

Von Kay Würker