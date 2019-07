Altenburg

Die 1895 gegründete Gartenanlage „ Lindenhöhe“ e.V. zwischen Franzosengraben und Mittelstraße liegt auf geschichtsträchtigem Boden. Kein Wunder, ist sie doch Altenburgs zweitälteste Gartenkolonie. „Wer ein bisschen tiefer buddelt, findet heute ab und zu noch einen Grabstein“, weiß Vereinsvorsitzender Michael Hiller. Sie stammen aus der Zeit, als Altenburg Verbündeter Napoleons war und französische Truppen 1806 in der Stadt einquartiert wurden. Die „ Lindenhöhe“ liegt auf dem ehemaligen Gelände eines französischen Lazaretts mit Friedhof und – wie der Name schon sagt – standen hier einstmals Linden.

Ungeschriebenes Gesetz

Michael Hiller leitet seit 2016 die Geschicke des Vereins: „Ich bin da so reingerutscht. Es hat sich niemand gemeldet.“ Seitdem versucht er, „all die verschiedenen Charaktere unter einen Hut zu bringen.“ Ein ungeschriebenes Gesetz lautet: „Lasst den Alten am Vormittag den Garten. Lasst den Jungen am Nachmittag den Garten. Damit bin ich immer gut gefahren.“

Etliche Vereinsmitglieder bewirtschaften ihre Scholle schon seit DDR-Zeiten, wie Hillers Vorgänger Gerd Dörste. Er ist mit seinen 80 Jahren das älteste Vereinsmitglied und gärtnert bereits seit 1977 in der Anlage. Damals gab es Wartezeiten bis zu zehn Jahren. Heute ist das Gegenteil der Fall. Jede Anlage ist froh, wenn sie ausgelastet ist. Darum ist Michael Hiller stolz, dass alle „seine“ 17 Gärten belegt sind. Der letzte fand vor kurzem neue Pächter, die im Schaukasten am Haupteingang herzlich willkommen geheißen werden.

Gemeinsame Arbeitseinsätze

Damit alle mal an einem Strang ziehen, wird das Schneiden der Außenhecke und Erneuern des Zaunes zum Arbeitseinsatz für die gesamte Gartengemeinschaft erklärt. „Gemeinsame Arbeitseinsätze sind ein Steckenpferd von mir“, meint der Vereinsvorsitzende. Ihm liegen die Gärten am Herzen, um seinen Mitgliedern auch weiterhin Erholung auf dem „eigenen“ Fleckchen Land zu ermöglichen. Oasen der Ruhe sind gerade in der jetzigen hektischen getriebenen Zeit lebenswichtiger denn je. Gartenanlagen ermöglichen dem Menschen wieder eine Anbindung an Natur und Ursprünglichkeit und erhöhen damit die Lebensqualität.

Zum Schluss wusste Michael Hiller eine Geschichte über seinen alten Kornapfelbaum und den Vater seines Gartennachbarn zu berichten: Zu Kriegszeiten nächtigte der Mann als Wächter unter dem Baum, um die Äpfel vor Diebstahl zu schützen. Es waren andere Zeiten.

Von Dana Weber