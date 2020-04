Am Freitag wird sie auch in Thüringen kommen: die Mundschutzpflicht. Wer einkaufen gehen möchte oder mit dem Öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, muss am sofort den begehrten Schutz über Mund und Nase tragen. Doch wo gibt es im Altenburger Land noch Mundschutz zu kaufen?