Laut Landesamt für Statistik kostet der Quadratmeter Bauland im Altenburger Land 17,07 Euro. Die OVZ hat sich in den Gemeinden umgehört und dabei herausgefunden, dass die Baugrundstücke rarer werden. Wo kann also im Altenburger Land noch gebaut werden?

In verschiedenen Bereichen der Stadt Altenburg werden Bebauungsplanverfahren für neue Einfamilienhausstandorte durchgeführt. Dazu gehört auch die Straße Am Lerchenberg. Das Grundstück liegt in privaten Händen. Quelle: Mario Jahn