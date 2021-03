Wo lang GmbH: Das junge Unternehmen will Altenburg zukunftsfähig machen

Altenburg

Es sind die großen Fragen, die Laura Wickert dazu bringen, Dinge im Kleinen verändern zu wollen. Wo geht es hin mit der Gesellschaft, mit dem Individuum, mit den Städten? Mit Altenburg im Besonderen? Oder besser: Wo lang? Denn so heißt das Unternehmen, das die 25-Jährige gemeinsam mit vier Studienkollegen in Altenburg gegründet hat, die Wo lang GmbH. Und das, obwohl keiner aus der Gruppe vorher je in Altenburg gewohnt hat.

„Wo lang ist eine Dachorganisation, in der wir uns mit der Frage beschäftigen können, wo lang es eben geht“, erklärt die frischgebackene Unternehmerin. Allgemein, aber eben auch in Altenburg. Studiert haben alle fünf Mitarbeiter der Wo lang GmbH in der Nähe von Bonn, an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Betriebswirtschaftslehre mit dem Fokus „Wirtschaft neu denken“.

Innerhalb eines Nachmittags fiel die Entscheidung auf Altenburg

Schon während des Studiums waren Laura Wickert, Anton Eßwein, Jan Ole Sierck, Kilian West und Naya Biedermann unter dem Namen Wo lang aktiv, haben Konferenzen organisiert. Aber im November wurde es ernst und unternehmerisch. Auf Altenburg wurde die Gruppe über einige Ecken aufmerksam: Die Großeltern einer Freundin schwärmten von dem vielen Leerstand, den günstigen Immobilien der Skatstadt. „Kilian ist daraufhin mit einem Freund nach Altenburg gefahren und hat gesehen, dass es eine schöne Stadt ist. Mit viel Freiraum, vielen schönen Häusern. Und da haben wir angefangen zu überlegen, was man hier alles machen könnte“, erinnert sich Laura Wickert zurück. Innerhalb eines Nachmittags fiel die Entscheidung: „Wir machen das einfach. Das war ein starker Impuls, dem wir nachgegeben haben. Und ist es wichtig, dorthin zu gehen, wo wir etwas bewirken können.“

Zusammen wohnen und arbeiten: Kann das klappen?

Und dann, mitten im zweiten Lockdown im November, bezogen die ersten beiden der Gruppe die zentral gelegene Wohnung und gaben somit den Startschuss für die Wo lang GmbH ab. Nach und nach ziehen die anderen Unternehmer ebenfalls nach Altenburg, in die Wohn- und Berufsgemeinschaft. Kann das funktionieren, mit Freunden zusammen arbeiten und wohnen? Es kann, wenn man weiß wie. „Mit sehr klarer Kommunikation“, stellt Wickert fest. „Und ausreichend Reflektionsraum.“ Die eigenen Bedürfnisse erkennen, das Bedürfnis der Gruppe, Räume klar aufzuteilen – all das sei ein sehr spannender Übungsprozess, sagt Laura Wickert. „Man lernt wahnsinnig viel. Und ich bin dankbar für die Prozesse, die wir gerade durchlaufen.“

Café Vélo: ein Kaffeestand auf Rädern

Mit dem Unternehmen wollen die fünf Visionäre Projekte in Altenburg umsetzen, um die Stadt voranzubringen, attraktiver zu machen für junge Leute. Eines der Projekte ist das Café Vélo, das schon im Frühjahr starten soll. Mit Lastenrädern fährt die Gruppe durch die Stadt und bietet an verschiedenen Stationen Kaffee an, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, untereinander ins Gespräch zu kommen. Das Besondere: Der Kaffee hat einen außergewöhnlich kleinen ökologischen Fußabdruck, da er auf Segelbooten aus Mexiko importiert wurde.

Im Lockdown ein Unternehmen gründen, das sich mit den großen gesellschaftlichen Fragen beschäftigt, ohne die Stadt zu kennen – ein krasser Schritt? „Manche Sachen haben wir uns zwar einfacher vorgestellt, aber wir sind mit offenen Armen empfangen worden. Natürlich ist es schwieriger, Leute kennenzulernen“, stellt Wickert fest. „Aber wir kooperieren zum Beispiel schon mit den Stadtmenschen, sind in vielen Zoom-Meetings dabei.“ Und die ganze Gruppe freut sich schon darauf, das Altenburg ohne Lockdown zu entdecken.

„Enorme Offenheit gegenüber neuen Projekten“

Neben einem Kulturspäti, der Regionalladen und Spätverkauf in einem sein und auch im Frühjahr eröffnen soll, haben die jungen Unternehmer noch viele andere Ideen. Sie sind außerdem zusätzlich beratend für Unternehmen tätig und legen den Fokus auf die Gemeinwohlökonomie. „Wir träumen von einem Gästehaus für junge Leute, die wie wir die Schönheit der Stadt entdecken und für sich vielleicht einen Platz hier finden.“ Und was sieht Laura Wickert im Altenburg der Zukunft? „Ich sehe die Stadt in der Zukunft als einen lebendigen Ort, an dem zukunftsfähige tragbare Strukturen geschaffen werden. Ich spüre hier eine enorme Offenheit gegenüber neuen nachhaltigen Projekten und hoffe, dass diese Offenheit weiter besteht. Denn die Stadt braucht junge Menschen.“

Von Katharina Stork