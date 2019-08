Altenburg

Ferienzeit ist Baustellenzeit und so stehen die nächsten Straßensperrungen in Altenburg an. Ab Freitag gehen die Bauarbeiten in der Kreuzstraße in den zweiten Bauabschnitt. Damit wird die Vollsperrung im Bereich zwischen der Kreuzstraße 15, also dem Kindergarten, und dem Dialysezentrum erforderlich. Damit wird die Kreuzstraße aus beiden Richtungen zur Sackgasse, die Einbahnstraße ist weiterhin aufgehoben. Die Zufahrt zum Kindergarten ist dann wieder aus oder in Richtung Paditzer Straße möglich. Das Dialysezentrum ist weiterhin über die Käthe-Kollwitz-Straße erreichbar. Grund für die Sperrung ist die Verlegung neuer Trinkwasserleitungen, wie die Stadtverwaltung Altenburg mitteilte.

Straßenfest in Pauritzer Straße

Ein eher erfreulicher Grund für eine Straßensperrung ist das Straßenfest in der Pauritzer Straße, das am Sonnabend und am Sonntag stattfindet. Aus diesem Grund wird die Pauritzer Straße zwischen Brühl und Dostojewskistraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Parken ist im genannten Abschnitt ebenfalls nicht möglich.

Des Weiteren informierte die Stadtverwaltung Altenburg, dass ab Montag, 12. August, bis voraussichtlich Freitag, 16. August, die obere Zufahrt der Piererstraße auf der Höhe der Hausnummer 12a für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird. Grund sind Arbeiten an der Wasserleitung. Die zweite und untere Zufahrt zur Piererstraße bleibt weiterhin bestehen. Die Piererstraße wird damit zur Sackgasse.

Von ovz