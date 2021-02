Wohin nach der Grundschule? Das bieten die Gymnasien und Regelschulen im Altenburger Land

Altenburg

Am 19. Februar gibt es Zeugnisse, eine Woche später erhalten die Viertklässlerinnen und Viertklässler an den Grundschulen die Bildungsempfehlungen. Dann steht die große Frage an: Wie geht es nach der Grundschule weiter? Gymnasium oder Regelschule – und welche Einrichtung ist geeignet? Keine leichte Entscheidung, gerade jetzt, da die Bildungsstätten keine Tage der offenen Tür durchführen können. Die LVZ gibt einen Überblick über die fünf Gymnasien und zwölf Regelschulen im Altenburger Land – was sie bieten, welche Besonderheiten sie haben.

Friedrichgymnasium Altenburg Quelle: Mario Jahn

Friedrichgymnasium Altenburg Fremdsprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Latein, Russisch Besonderheiten: Profilierung im naturwissenschaftlich-informationstechnischen Bereich, Jugend forscht (hier belegt das Gymnasium meist Spitzenplätze), spezieller Sportförderunterricht, weitere Schwerpunkte im sprachlichen und musisch-künstlerischen Bereich, außerdem gibt es fächerübergreifenden Unterricht; vielfältiges Angebot an außerunterrichtlichen Veranstaltungen für alle Klassenstufen, Teilnahme an Wettbewerben, Präsentation von Ergebnissen für die Öffentlichkeit in besonderen Veranstaltungen Anmeldung: 1.-6. März Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 10-12 Uhr Information: Schulprofil auf der Homepage, Aufnahmekapazität von 78 Schülern aufgeteilt auf drei Klassen Schülerzahl: 550 Lehrerzahl: 45 Schulleiter: Thomas Lahr Adresse: Geraer Straße 33, 04600 Altenburg Tel.: 03447 2616; Fax: 03447 551401 Homepage: www.friedrichgymnasium-altenburg.de E-Mail: sekretariat@fgymabg.de

Von Tobias Wagner