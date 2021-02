Wohin nach der Grundschule? Das bieten die Gymnasien und Regelschulen im Altenburger Land

Fremdsprachen: Englisch, Russisch

Besonderheiten: Medienschule und digitale Pilotschule in Thüringen. Ab der Klasse 7 arbeiten die Schüler mit ihren eigenen Tablets oder Notebooks in allen Unterrichtsfächern. So lernen sie mit moderner Technik in einem zeitgemäßen Unterricht in digitalen und auch traditionellen Lehrbüchern. Vielfältige interessante Arbeitsgemeinschaften, Sozialarbeit und Berufseinstiegsbegleitung gehören ebenso zum Schulalltag. Schüler mit Lernproblemen werden in der individuellen Abschlussphase zu einem erfolgreichen Schulabschluss begleitet.

Anmeldung: 8.-13. März

Information: Tag der offenen Tür voraussichtlich am 13. März 9-12 Uhr; Schulfilm und regionales Ausbildungsmagazin auf der Homepage

Schülerzahl: 300

Lehrerzahl: 26

Schulleiter: Jürgen Stark

Adresse: Geschwister-Scholl-Straße 9/10, 04610 Meuselwitz

Tel.: 03448 3564; Fax: 03448 750485

Homepage: www.regelschule-meuselwitz.de

E-Mail: rsm.scholl@freenet.de