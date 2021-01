Wohnbau in Altenburg: So geht es weiter im Brockhaus-Carré

Altenburg

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, sang einst Udo Jürgens – und liefert mit dem Hit-Refrain heute noch das Motto der Altenburger Wohnungsgenossenschaft (AWG). Denn die macht sich im nun 67. Jahr ihres Bestehens auf, zur Höchstform aufzulaufen. Geschehen soll das mit dem derzeit größten laufenden Wohnbau-Projekt im Altenburger Land: dem Brockhaus-Carré. Stolze 18 Millionen Euro investiert die AWG dafür bis 2023 am Lerchenberg.

Erste Fertigstellung in der Brockhausstraße

Ein Blick in die Projektskizze des zweiten Bauabschnitts des Brockhaus-Carrés. Bis Sommer 2022 sollen die 16 Wohnungen bezugsfertig sein. Quelle: Thomas Haegeler

Dafür entstehen in drei Bauabschnitten bis zu 60 Mietwohnungen nahe des Altenburger Bahnhofs. Neben zwei Mehrfamilienhäusern, die eine Baulücke in der Brockhausstraße schließen, befinden sich diese in acht Bungalows und zwei Stadtvillen zwischen Terrassen- und Bahnhofstraße auf dem Gelände der früheren Gärtnerei Mahn sowie in weiteren acht freistehenden Mehrfamilienhäusern auf der gegenüberliegenden Fläche der einstigen Baumschule der Gärtnerei zwischen Brockhaus-, Bahnhof- und Wenzelstraße.

Das erste Haus der Lückenbebauung in der Brockhausstraße 12a sei bereits seit Oktober fertig, erklärte der Technische Vorstand der AWG, Timo Schwanke. „Drei der fünf Wohnungen sind vermietet.“ Das zweite Gebäude in der Nummer 8a werde voraussichtlich im Sommer fertig. „Interessenten sind bereits da.“ Damit wäre der erste und 2,6 Millionen Euro teure Bauabschnitt, der im Mai 2019 begonnen wurde, fertig – und mit ihm zehn Neubau-Wohnungen.

Bungalows und Stadtvillen bis Mitte 2022

So sieht einer der Musterbungalows aus, die im Brockhaus-Carré im Altenburger Bahnhofsviertel entstehen. Quelle: Thomas Haegeler

Weitere 16 Wohneinheiten zwischen 97 und 110 Quadratmetern entstehen aktuell bereits dahinter auf einem knappen Hektar im zweiten Bauabschnitt, der im Vorjahr begann. Das Besondere: Die Hälfte der Drei- und Vier-Raum-Wohnungen mit Balkon/Terrasse, Wohnküchen und Bädern mit Wanne und Dusche und Stellplatz/Garage mit Abstellraum werden in eigenheimähnlichen Häusern entstehen. Die andere Hälfte in zweigeschossigen Stadtvillen. Gut fünf Millionen Euro lässt sich die AWG das kosten. Als Einzugstermin steht derzeit Mitte nächsten Jahres.

Bis zu 40 weitere Wohnungen in 3. Bauabschnitt

Auf der Fläche der früheren Baumschule der Gärtnerei Mahn zwischen Brockhaus- (links) und Wenzelstraße werden ab 2022/23 bis zu acht freistehende Mehrfamilienhäuser gebaut. Quelle: Mario Jahn

Im Unterschied dazu werden die freistehenden Mehrfamilienhäuser des dritten Bauabschnitts über drei Etagen und über je fünf Wohnungen verfügen. „Wie viele Wohnungen es am Ende genau werden, entscheidet sich erst noch“, so Schwanke weiter. Man wolle sich im Sinn des Gesamteindrucks noch die Freiheit lassen, ein oder zwei Häuser weniger zu bauen. Auf dem guten weiteren Hektar sind demnach bis zu 40 Wohnungen möglich, deren Kosten sich laut AWG-Finanzvorstand Thomas Nündel auf circa zehn Millionen Euro belaufen.

Derzeit läuft laut Schwanke das Bauleitverfahren, die Unterlagen können im Rathaus noch bis 28. Januar eingesehen werden. „Der Kaufvertrag ist bereits unterschrieben“, sagt der Technische Vorstand zum Geschäft mit der jetzigen Eigentümergemeinschaft. Sobald dort Baurecht bestehe, womit er im September rechne, wechselt das Grundstück der früheren Baumschule in den Besitz der AWG. Das Jahr 2022 steht dann ganz im Zeichen der Baufreiheit und erneuter archäologischer Untersuchungen. Im Anschluss erfolgt der Baustart, fertig ist es „wahrscheinlich 2023“.

Kein Verkauf, Mieten zwischen 8 und 9 Euro kalt

So sieht der aktuelle Gesamtplan für die neu zu bauenden Häuser im Brockhaus-Carré der AWG an der Altenburger Bahnhofsstraße aus. Quelle: Thomas Haegeler

Die Mietpreise sollen laut AWG zwischen acht und neun Euro pro Quadratmeter kalt liegen, wobei die Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern etwas preiswerter sein werden als die in den Bungalows mit Garage. Zielgruppe seien vor allem junge Familien und wegen der Bahnhofsnähe auch Pendler, so Schwanke, der zugleich den Namen des Projekts erklärte: Ein Areal gebe es am Altenburger Markt schon und Parks wie den von der SWG begrabenen Wohnpark Lindenau habe es schon mehrere gegeben. „Ein Carré gib’s aber noch nicht.“

Ein Verkauf von Häusern oder einzelnen Wohnungen wird es im Brockhaus-Carré nicht geben. „Wir bauen, um im Bestand zu halten“, unterstrich Nündel und wies darauf hin, dass das Durchschnittsalter der eigenen Mitglieder mit 67 Jahren etwa dem Alter der AWG entspricht. „Einige sind seit 60 Jahren dabei, viele damals im Erstbezug.“ Vielleicht wiederholt sich das ja nun im Brockhaus-Carré.

Von Thomas Haegeler