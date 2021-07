Wohnungsbrand in Altenburg-Nord: Mann muss ins Krankenhaus

Altenburg

Großeinsatz für Rettungskräfte in Altenburg-Nord: Am Sonntagmorgen hat es bei einem Wohnungsbrand in der Barlachstraße einen Verletzten gegeben. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, musste der 55-jährige Mieter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Aus seiner Wohnung in der fünften Etage qualmte es so stark, dass vorsorglich zwischenzeitlich alle 15 Bewohner des betroffenen Hauseingangs evakuiert wurden. Bis auf den Verletzten konnten nach den Löscharbeiten und der Lüftung des Hauses aber alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ursache Leitungsbrand in Steckdose

Nach Polizeiangaben ging der Notruf gegen 4.30 Uhr ein. Daraufhin eilten Polizeibeamte, Feuerwehr, Notarzt und Krankenwagen mit einem Großaufgebot in die Barlachstraße. Weil es eine starke Rauchentwicklung gab, kamen neben der Altenburger Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren der Skatstadt zum Einsatz, die zudem von Kameraden aus Mockern unterstützt wurden. Mit zwei Trupps mit schwerem Atemschutzgerät gelang es laut Feuerwehr schließlich den Brandherd auszumachen – eine Leitung in einer Steckdose – und das Feuer zügig zu löschen. So konnte man den aufsehenerregende Einsatz, der mit viel Blaulicht und einigem Sirenengeheul einherging, am Vormittag erfolgreich beenden.

Von haeg