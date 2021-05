Wohnungsverwaltung Schmölln kämpft gegen Leerstand – Mieterhöhungen sind schwer realisierbar

Schmölln

Die Schmöllner Wohnungsverwaltung kämpft gegen die klaffende Schere von steigenden Mietkosten bei anhaltendem Einwohnerschwund. Im aktuell vorliegenden Lagebericht des Unternehmens für das Jahr 2019 heißt es, die Mieten werden langfristig gesehen nicht als Haupteinnahmequelle ausreichen. Geschäftsführer Kristian Blum spricht die Grundsätzlichkeit der Problematik an: „Das Auseinanderklaffen können wir und auch andere nicht lösen.“

20 Prozent Bevölkerungsrückgang prognostiziert

Die derzeitigen Preiserhöhungen bei Baumaterial von rund 45 Prozent schlagen sich letztlich in den Mieten nieder – und das vor dem Hintergrund eines geschätzten Bevölkerungsrückganges für Schmölln von 20 Prozent, prognostiziert für die nächsten 20 Jahre. „Mieterhöhungen sind nur sehr begrenzt möglich“, erläutert Kristian Blum und verweist auf steigende Kosten bei Wasser, Heizung und Abfallentsorgung innerhalb des letzten halben Jahres. „Das schmälert den Rahmen der Wohnungsverwaltung.“ Denn wenn die Betriebskosten steigen, sind Erhöhungen der Kaltmiete umso schwerer durchzusetzen.

Knopfstadt hat niedrigsten Leerstand im Landkreis

Trotz dieser Probleme weist die Knopfstadt mit rund fünf Prozent Leerstand (Stichtag 31. Dezember 2019) die mit Abstand niedrigste Quote im Landkreis auf. Zum Vergleich: Bei der Altenburger Wohnungsgenossenschaft lag der Leerstand im vergangenen Jahr bei 17 Prozent, bei der Rositzer Wohnbaugesellschaft bei 26. Das Leerstandsniveau im gesamten Freistaat lag 2019 bei 8,4 Prozent.

Rückbau von Blöcken in „Heimstätte“

Die Wohnungsverwaltung Schmölln ist für 1234 Wohneinheiten zuständig. Der Anteil mit der höchsten Leerstandsquote liegt im Wohngebiet Heimstätte. Dort stehen 7,4 Prozent der 488 Wohnungen leer. Durch Rückbau von Blöcken und das Anlegen von Grün- und Ruhebereichen will die Wohnungsverwaltung das Neubaugebiet langfristig aufwerten.

Die Schmöllner Wohnungsverwaltung will das Wohngebiet Heimstätte durch Rückbau von Blöcken aufwerten. Quelle: Mario Jahn

Unsanierte Wohnungen kaum noch vermietbar

Im Gegensatz dazu ist die Nachfrage nach Wohnraum im Innenstadtbereich ungebrochen. Die hier liegenden 746 Wohnungen sind zu 97,5 Prozent vermietet. Hier wird kontinuierlich modernisiert, um der Abwanderung entgegenzuwirken. Zudem lassen sich die unsanierten Wohnungen wegen des generellen Schmöllner Überangebotes kaum noch vermieten.

Balkone bei Mietern besonders gefragt

Also wird saniert – und vor allem werden immer wieder Balkone angebaut. Die sind bei den Mietern besonders gefragt. Über 700 Stück ließ die städtische Wohnungsverwaltung in den vergangenen Jahren anbringen – auch als Garant für eine künftige gute Vermietbarkeit. Die sechs Wohnungen, die momentan in der Friedrich-Naumann Straße 4 saniert werden, erhalten ebenfalls Balkone. Hier umfasst die Sanierung das gesamte Gebäude, inklusive Neueindeckung des Daches.

Das Preisniveau der Kaltmieten reicht bei der Schmöllner Wohnungsverwaltung von knapp 240 Euro für eine 54 Quadratmeter große Zweiraum-Sozialwohnung bis zu 410 Euro für 82 Quadratmeter und vier Zimmer.

Landesweites Leerstandsproblem Die Wohnungsverwaltung Schmölln ist gemeinsam mit 219 Unternehmen im Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VTW) organisiert. Der 1991 gegründete Dachverband mit Sitz in Erfurt vertritt die Interessen seiner mehrheitlich kommunalen Mitglieder in allen Bereichen von Politik und Wirtschaft. Zudem berät er zu rechtlichen und wohnungswirtschaftlichen Fragen und gibt Hilfestellung zur Erschließung neuer Geschäftsfelder. Aktuell bewirtschaften die Mitgliedsunternehmen des VTW einen Gesamtbestand von rund 264 700 Wohnungen. 2019 lag die durchschnittliche Leerstandsquote für den gesamten Dachverband bei 8,4 Prozent. Das entspricht 22 100 leeren Wohnungen, wie aus dem aktuellen Lagebericht der Schmöllner Wohnungsverwaltung für das Jahr 2019 hervorgeht. Um dem Leerstand entgegenzuwirken, wurden 2019 von den Mitgliedern des VTW 534 Wohnungen zurückgebaut. Wegen mangelnder Nachfrage wurden zudem 1150 Wohneinheiten stillgelegt, meist in den obersten Geschossen. Die fortschreitende Abwanderung der Bevölkerung stellt die Thüringer Wohnungswirtschaft auch künftig vor große Herausforderungen.

Von Dana Weber