Wolfgang Preuß bleibt im Bundesvorstand der Kleingärtner

Altenburg

Der Chef des Regionalverbandes der Kleingärtner Altenburger Land, Wolfgang Preuß, übernimmt für weitere vier Jahre Verantwortung auf Bundesebene. Beim nur aller vier Jahre stattfindenden Bundesverbandstag der Kleingärtner in Dresden wurde der 74-jährige Altenburger in den neunköpfigen Vorstand mit dem Aufgabengebiet Seminare und Bildung gewählt. Im Gesamtvorstand sitzt der promovierte Wirtschaftspädagoge bereits seit 1994 mit einer vierjährigen Unterbrechung.

Regionalverbands-Chef seit 1980

Auch weitere verantwortliche Funktionen begleitet er regional wie überregional. So ist Preuß seit 2017 der Präsident des Thüringer Landesverbandesder Kleingärtner. Und dem hiesigen Regionalverband steht er bereits seit DDR-Zeiten vor. Am 1. März 1980 wurde er zum Kreisvorsitzenden des damaligen Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter gewählt. Im kommenden Jahr wäre Preuß in dieser Funktion seit 40 Jahren im Amt und damit der dienstälteste Vorsitzende in ganz Deutschland. Ob er, wie eigentlich geplant, zu diesem Jubiläum aus Altersgründen den Staffelstab weitergeben wird, steht noch nicht fest. Den Posten als Vorsitzender des Fördervereins Botanischer Erlebnisgarten hat Preuß hingegen im Vorjahr abgegeben. Dort wurde er in Würdigung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Von Jörg Wolf