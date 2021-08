Wolfgang Scholz ist dienstältester hauptamtlicher Bürgermeister im Altenburger Land

Gößnitz

Seit 20 Jahren leitet Wolfgang Scholz die Geschicke der Stadt Gößnitz. Und obwohl es ursprünglich nie sein Wunsch war, Stadtoberhaupt zu werden, ist der 64-Jährige mittlerweile dienstältester hauptberuflicher Bürgermeister des gesamten Landkreises.

Bürgerbewegung plante Auflösung des Stadtrates

Als er am 16. Mai 2001 die Geschäfte im Rathaus übernahm, war der Ruf seiner Heimatstadt kein guter. „In Gößnitz gab es bis 1999/2000 viele Streitigkeiten und eine große Zerstrittenheit im Stadtrat“, erinnert sich Scholz. „Um die Stadt wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen, haben sich damals 30 bis 40 engagierte Bürger zusammengetan. Wir wollten erreichen, dass sich der Stadtrat auflöst.“ Der Plan des Bürgergremiums wäre aufgegangen, hätte die Hälfte der Stadträte ihr Mandat niedergelegt. Dies war allerdings nicht der Fall. Die Rücktritte unter den Räten reichten nicht aus – stattdessen legte der amtierende Bürgermeister Peter Dietrich sein Amt nieder.

„Wir müssen einen Kandidaten stellen“

„Als der Landrat daraufhin neue Bürgermeisterwahlen ansetzte, hieß es natürlich in unserer Gruppe: Wir müssen einen Kandidaten stellen“, erzählt Wolfgang Scholz. „Ich war so bissel der Sprecher in unserem Gremium, und so wurde mein Name in den Ring geworfen. Ich hatte eigentlich keine Ambitionen, war ja verwaltungstechnisch und politisch nicht vorgebildet. Bis eine Stunde vor dem Abgabetermin führten wir intensive Gespräche – dann habe ich mich bereit erklärt.“

Bürgerentscheid zur Städtefusion Schmölln-Gößnitz

Wolfgang Scholz trat zur Bürgermeisterwahl 2001 für die Initiative Städtebund an, die sich aus der Bürgerbewegung gegründet hatte. Ihr Ziel war die Fusion der Städte Gößnitz und Schmölln. Das Scholzsche Wahlversprechen war die Eingemeindung durch den größeren und erfolgreicheren Nachbarn, um Gößnitz wieder dynamisch entwickeln zu können und den Niedergang zu beenden. Per Unterschriftensammlung hatte die Initiative einen Bürgerentscheid bewirkt, der mit dem Tag der Wahl zusammenfiel. Doch während sich die Mehrheit der Wähler für Wolfgang Scholz als neuen Bürgermeister entschied, votierten die Gößnitzer gleichzeitig im Bürgerentscheid gegen eine Fusion und für ihre Eigenständigkeit. Das Zusammenlegen der Städte war damit vom Tisch.

2011 unterzeichnen Schmöllns Bürgermeisterin Kathrin Lorenz und Wolfgang Scholz im Landratsamt Altenburger Land den Vertrag zur gemeinsamen Vermarktung des Gewerbegebietes Nitzschka. Landrat Sieghardt Rydzewski vertritt den Fördermittelgeber Landkreis. Quelle: Mario Jahn

Schwere Anfangsjahre und Schulungen nebenher

Seine ersten Amtsjahre hat Wolfgang Scholz als ganz schwere Zeit in Erinnerung. „Ich habe einen Stadtrat vorgefunden, in dem fast alle mehr oder weniger gegen mich waren. Das war ein beinahe unmöglicher Anfang, und bis zur nächsten Wahl waren es noch drei Jahre hin.“ Um fehlendes Fachwissen aufzuholen, besuchte der gelernte Feinmechanikermeister und einstige Handelsvertreter für Nähmaschinen neben seiner Arbeit für die Stadt etliche Kurzlehrgänge und Schulungen. Über 100 Zertifikate zu Themen wie Haushaltsaufstellung und Rechtsfragen kamen auf diese Weise in den ersten Jahren zusammen. Viel Unterstützung erhielt das junge Stadtoberhaupt von seinem Schmöllner Amtskollegen. „Herbert Köhler war damals eine große Hilfe für mich. Er hat mich beispielsweise zu allen Veranstaltungen der Ministerien mitgenommen.“

Initiative Städtebund und Städteverbund Schmölln-Gößnitz

Wolfgang Scholz in Bauerntracht: 2016 beteiligt sich der Gößnitzer Bürgermeister am Festumzug zur 950-Jahrfeier der Knopfstadt Schmölln. Quelle: Mario Jahn

Zur Stadtratswahl 2004 wendete sich das Blatt für Wolfgang Scholz. Mit neun gewählten Mitgliedern aus der Initiative Städtebund wusste er die Mehrheit hinter sich. Zum Thema Städtebund räumt der Bürgermeister mit einem Missverständnis auf, das sich seit Jahrzehnten hartnäckig hält. Fälschlicherweise wird die Initiative Städtebund immer wieder als Städteverbund bezeichnet. Bei Letzterem handelt es sich jedoch um den 2002 von den Bürgermeistern der Städte Schmölln und Gößnitz unterzeichneten Vertrag über kommunale Zusammenarbeit. „Die Bezeichnungen sind oftmals verwechselt worden“, so Scholz.

Finanzprobleme und sterbende Wohnungsgesellschaft

Eine der größten Herausforderungen seiner langjährigen Dienstzeit waren und sind die Finanzen. „Wir hatten immer das Problem, dass wir finanziell am untersten Level standen“, meint Scholz. „Diese Situation hat sich in den 20 Jahren nie geändert. Zudem ist ein Riesenproblem, dass die Wohnungsgesellschaft Gößnitz 2005 Insolvenz anmelden musste. Das war für die Stadtentwicklung ein herber Schlag. Seitdem stirbt die WGG vor sich hin.“ Bei etlichen leer stehenden Gebäuden in der Innenstadt habe die Kommune keine Handhabe, weil die Immobilien im Besitz der Wohnungsgesellschaft seien.

Bahnbrücke und Freiheitsplatz

Trotz angespannter finanzieller Lage habe man viel für die Infrastruktur getan, findet Scholz. Es wurden schrittweise Straßen und Plätze saniert. So erhielt der Freiheitsplatz 2003 sein heutiges Aussehen, inklusive neuem Pflaster und Kugelbrunnen. 2010 konnte nach zehnjähriger Planungs- und Bauzeit mit der neuen Bahnbrücke eine wichtige Verbindung zwischen den Städten Gößnitz und Schmölln freigegeben werden. „Die alte Brücke sollte eigentlich schon 1964 ersetzt werden, denn sie war nur bis zu drei Tonnen belastbar“, weiß der Bürgermeister zu berichten.

Nach zehn Jahren Planungs- und Bauzeit kann die neue Eisenbahnbrücke im Juni 2010 endlich freigegeben werden. Quelle: Mario Jahn

20 Jahre Beharrlichkeit für Ortsumgehung B93

Wesentlich mehr Geduld mussten die Gößnitzer bei der Realisierung der Ortsumgehung aufbringen. Ganze 20 Jahre an Beharrlichkeit und Ausdauer brauchte es, bis die Umgehungsstraße 2012 endlich für den Straßenverkehr freigegeben werden konnte. Bis dahin floss sämtlicher Verkehr von Leipzig nach Zwickau direkt durch die Innenstadt. Die Umleitung der B 93 habe eine enorme Aufwertung des Wohngefühls geschaffen, erklärt Wolfgang Scholz, auch wenn Gewerbetreibende kritisierten, dass dadurch die Kundschaft ausbleibe.

Wolfgang Scholz befährt die 2012 freigegebene Ortsumgehung der B 93 als Erster. Daniel Bär chauffiert den Gößnitzer Bürgermeister im Ford Oldtimer Baujahr 1921. Quelle: Mario Jahn

80 Millionen Euro Schaden durch zwei Hochwasser

Zwei Ereignisse haben sich dem Bürgermeister der Pleißestadt in seiner 20-jährigen Amtszeit eingebrannt, die er nicht noch einmal erleben möchte: die Überschwemmungen von 2002 und 2013. Beide Male richtete das Hochwasser enormen finanziellen Schaden an. Während er im Jahr 2002 bei rund 50 Millionen Euro lag, waren es 2013 etwa 30 Millionen Euro. In Folge mussten beispielsweise Kita und Kegelbahn auf höher gelegenem Gelände neu errichtet werden.

Richtfest im Kindergarten Knirpsenland 2015: Bürgermeister Wolfgang Scholz (M.) und Kita-Leiterin Rosemarie Schumann schlagen mit Zimmermeister Thomas Klein den letzten Nagel ein. Quelle: Mario Jahn

Stelzenhaus am Sportplatz und verschwundene Gartenanlagen

Etliche Hochwasserschutzmaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren bereits realisiert. So erhielt die Karl-Ebhardt-Sportstätte ein Sozialgebäude auf Stelzen, weil der Sportplatz im Überflutungsgebiet liegt. Schutzmauern entlang der Pleiße wurden erneuert, Uferböschungen abgeflacht, Gartenanlagen mussten weichen, um dem Fluss wieder mehr Raum zu geben. Die Umsetzung weiterer umfangreicher Maßnahmen wird auch die folgenden Jahre noch in Anspruch nehmen. Als Gewässer erster Ordnung liegt der Hochwasserschutz an der Pleiße komplett in den Händen des Freistaates.

Landwirtschaftsminister Volker Sklenar (M.) und Bürgermeister Wolfgang Scholz (r.) legen 2005 letzte Hand an das Denkmal für das ehemalige Pleiße-Stauwehr in der Nähe des Fußballplatzes. Quelle: Mario Jahn

20 Jahre Vielfalt und zwei Ruinen

Wolfgang Scholz blickt auf 20 Jahre Vielfalt zurück, wie er sagt, und ist im Großen und Ganzen zufrieden. Allerdings wurme es ihn, dass er 2019 nicht erneut in den Kreistag gewählt wurde, in dem er 13 Jahre lang vertreten war. Und dass sein Dienstjubiläum am 16. Mai vom Landrat mit keiner Silbe gewürdigt wurde, enttäusche ihn. Ein Wunsch für die letzte Amtszeit bis 2025 wäre für Wolfgang Scholz der Abriss der zwei Ruinen von Malzfabrik und Alwo. „Wenn ich es noch schaffen könnte, dass sie aus dem Stadtbild verschwinden, das würde mich sehr freuen.“

Wolfgang Scholz eröffnet das Gößnitzer Stadtfest 2018 gemeinsam mit der Spielleute-Union „Frisch voran“ Schmölln/Gößnitz. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber