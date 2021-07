Wünschen sich die Altenburger eine Lockerung der Maskenpflicht wie in Sachsen?

Altenburg

Ab heute dürfen Einkaufswillige die Geschäfte in Sachsen ohne Maske betreten. Ein Inzidenzwert unter 10 in allen sächsischen Landkreisen und Städten macht diese Lockerung möglich. Lediglich dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, besteht laut Sozialministerium Maskenpflicht.

Während der sächsische Freistaat bei den Neuinfektionen unter Bundesdurchschnitt liegt, zeigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land 13,4 Fälle auf 100 000 Einwohner an (Stichtag 15. Juli). Wie sehen die Altenburger die andauernde Maskenpflicht im Einzelhandel? Wünschen sie sich ebenfalls Lockerungen? Kämen für sie gezielte Einkaufstouren nach Sachsen in Frage, um beim Shoppen wieder einmal durchatmen zu können? Die LVZ hat sich in der Skatstadt unter Passanten und Händlern umgehört.

Die Altenburgerin Karin Kundt-Petters (74) hält es generell für falsch, die Maskenpflicht jetzt schon zu lockern. „Ich finde, man sollte erst warten, bis die Gefahr einer vierten Welle gebannt ist. Die Maske nicht tragen zu wollen, ist nur eine Bequemlichkeitssache. Die Menschen sollten nicht so egoistisch sein. Ich würde allerdings einen Unterschied machen, wenn man sich an der frischen Luft aufhält.“

Karin Kundt-Petters. Quelle: Mario Jahn

Norman Fröhlich (33) aus Altenburg würde es im Traum nicht einfallen, zum Einkaufen nach Sachsen zu fahren. „Da muss man auch mal an die hier ansässigen Unternehmen denken. Maskenpflicht für Kunden finde ich in Ordnung. Was anderes ist es für die Angestellten. Ich trage die Maske beim Einkaufen in erster Linie, um Andere zu schützen. Es gibt Volksgruppen, die nutzen Masken schon seit Jahren. Da lauern ja auch noch andere Gefahren.“

Norman Fröhlich. Quelle: Mario Jahn

Angela Hermsdorf wünscht sich als Filialleiterin des Altenburger Schuhgeschäftes „Mayer´s Markenschuhe“ eine bundeseinheitliche Lösung zum Thema Maskenpflicht. „Wir sind hier im Grenzgebiet zu Sachsen. Wenn Kunden aus Meerane zu uns kommen, brauchen sie dort keine Maske, bei uns aber schon. Manche Kunden verstehen nicht, warum das so unterschiedlich geregelt ist. Persönlich bin ich der Meinung, dass in geschlossenen Räumen überall Maske getragen werden sollte. Die Krise holt uns wieder ein im Herbst. Es kann sein, dass wir mit dem Virus leben müssen. Die Maske ist mein Schutz und der Anderer. Wir haben gemerkt, dass durch die Maskenpflicht die Verschnupften- und Grippewelle komplett ausgefallen ist.“ Extra nach Sachsen zum Einkaufen fahren würde Angela Hermsdorf nicht.

Angela Hermsdorf. Quelle: Mario Jahn

Claus Gleitsmann (68) vom namengebenden Altenburger Stempelhaus hätte nichts dagegen, wenn die Kundschaft seine Gravieranstalt ohne Maske betreten dürfte. „Ich denke, man könnte das langsam lockern. Ich habe im Laden einen Spuckschutz, und viele Leute sind geimpft. Außerdem ist bei mir eh nur Platz für zwei Personen. Ich persönlich kann mit der Maske im Geschäft leben, aber nicht rund um die Uhr. Nach Sachsen zum Einkaufen würde ich nicht extra fahren. Man kann es auch übertreiben. Ich überlege allerdings schon, wo ich jetzt Spannbettlaken herbekomme, wo das Dänische Bettenlager wegen Wasserschäden doch momentan geschlossen ist.“

Claus Gleitsmann. Quelle: Mario Jahn

Silke Demel-Held (54) aus Windischleuba appelliert bei dem Thema an die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen. „Wenn keine Menschenmassen im Geschäft sind, bin ich auch in unserer Region für den Wegfall der Maskenpflicht. Das sollte dann jeder selber einschätzen. Wenn es mir zu viele Menschen sind, setze ich die Maske auf. Schön wäre es natürlich, wenn die Pflicht abgeschafft werden könnte.“

Silke Demel-Held. Quelle: Mario Jahn

Citymanagerin Henriette Schaller (37) fährt zum Einkaufen generell nach Sachsen, weil sie nah an der Grenze zum Nachbarbundesland wohnt. „Ich persönlich habe kein Problem damit, beim Einkaufen eine Maske zu tragen. Das ist das geringere Übel, wenn es dazu beiträgt, die Pandemie einzudämmen. Ich glaube auch nicht, dass sich das Kaufverhalten danach richtet, ob man eine Maske tragen muss oder nicht. Die Leute kaufen dort ein, wo es am Nächsten ist.“

Henriette Schaller. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber