Würfel werfen, Farben kreuzen – Altenburger Spieleberaterin empfiehlt „Noch mal!“ für unterhaltsame Stunden

Altenburg

„Noch mal, noch mal!“ rufen Kinder, wenn ihnen etwas Spaß gemacht hat. Noch mal und am besten: höher, wilder, schneller. Erwachsene bleiben da ruhiger. „War gut, kann man mal wieder machen“, heißt es da oft. Wer seiner Begeisterung mehr Ausdruck verleiht, wird oft als übertrieben empfunden. Doch stimmt das? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir im Erwachsenwerden ein wenig die Fähigkeit zu ungehemmter Fröhlichkeit verlieren? Den Anstand wahren, sich benehmen, das sind anerkannte Eigenschaften, die für Wohlwollen sorgen. Und doch, jetzt ist Frühling: Gehen Sie spazieren, genießen Sie das Leben in vollen, tiefen Atemzügen. Nehmen Sie die Lebensfreude um sich herum bewusst wahr. Und am Abend genießen Sie die Gemeinschaft bei einem kleinen Spiel.

Viel Spiel in kleiner Schachtel

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Wunderbar dafür geeignet ist „Noch mal!“ von Inka und Markus Brand. Alles, was man braucht, steckt gleich in der kleinen Schachtel: Stifte, ein farbiger Block und sechs Würfel.

Ziel von „Noch mal!“ ist es, die Zahlen und Symbole der gefallenen Würfel optimal auf dem eigenen Block-Blatt einzutragen. Kästchen um Kästchen wird abgekreuzt, um am besten noch vor den anderen Spielern Spalte um Spalte fertig zu stellen. Denn dann gibt’s Sonderpunkte, die letztlich siegentscheidend sein können.

Wer dran ist, würfelt die sechs Würfel und sucht sich genau einen Farb-Würfel und einen Zahlen-Würfel aus, die er selbst in seinem Block verwenden möchte, etwa „Grün 4“. Die anderen Spieler wählen sich später eine Würfel-Kombination aus den restlichen vier Würfeln aus. Die gewählten Kombinationen werden direkt auf dem Blockzettel eingetragen. So darf der Spieler mit der „Grün 4“-Kombi nun vier zusammenhängende grüne Felder abkreuzen.

In „Noch mal!“ gilt es, Würfelergebnisse möglichst geschickt zu nutzen. Quelle: Gabriele Orymek

Geschicktes Abkreuzen ist der Schlüssel zum Sieg

Dabei gibt es nur wenige Regeln: In der ersten Runde beginnen alle Spieler in der mittleren Spalte. Es muss immer angrenzend zu bereits bestehenden Kreuzen abgezeichnet werden, sowie stets die gesamte Zahl genutzt werden. So ergibt sich, dass mancher Farbblock sich erst in mehreren Runden füllt. Die Joker stehen dabei für eine beliebige Zahl oder Farbe. Der Clou: Die Verwendung eines Jokers kostet jedoch ein Jokerkästchen – was wiederum Siegpunkte kostet. Wer keine Kombination nutzen kann, muss für diese Runde passen. Wer eine senkrechte Spalte komplett zuerst ausfüllt, erhält dafür die höhere Bonuszahl. Alle weiteren Spieler können danach nur noch die niedrigeren Punkte erhalten.

Haben sich alle entschieden und ihre Kreuze gesetzt, folgt der nächste Spieler und wirft alle Würfel. Sobald ein Spieler sein zweites Farbbonusfeld abstreichen konnte, endet das Spiel. Diese Farbboni erhält man, wenn man auf seinem Blockzettel alle Felder einer Farbe abstreichen konnte. Minuspunkte erhalten die Spieler dagegen für jeden nicht abgekreuzten Stern. Am Ende gewinnt, wie so oft, der Spieler mit den meisten Punkten.

„Noch mal!“ enthält zudem eine recht gelungene Solo-Variante, Zusatzblöcke lassen sich zudem leicht beim Verlag nachbestellen. Viel Spaß!

Das Würfelspiel „Noch mal!“ Spieltyp: Roll & Write Empfohlenes Alter: ab 8 Jahre Spieler: 1 – 6 Spieldauer: ca. 20 Minuten Erscheinungsjahr: 2016 Verlag: Schmidt Spiele Preis: ca. 7 bis 10 Euro

Von Gabriele Orymek