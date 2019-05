Holzhausen/Altenburg

Fleischereifachbetriebe aus dem Altenburger Land sind erneut für ihre Produkte ausgezeichnet worden. Bei einer feierlichen Urkundenübergabe im Bratwurstmuseum Holzhausen durch Thüringens Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) – gemeinsam mit dem Landesinnungsmeister Thomas Hönnger und der Thüringer Wurstkönigin Jennifer I. – wurden fünf Firmen aus dem Landkreis geehrt. Am erfolgreichsten dabei schnitt die Fleischerei Schellenberg & Co KG mit Sitz in der Bonhoefferstraße in Altenburg ab, die insgesamt fünf Goldmedaillen einheimste. Mit diesem Edelmetall wurden das mediterrane Schweinefilet, der Parmesantaler, der Pfefferbeißer, die Kaninchenfleisch-Leberwurst und die Rotwurst prämiert. Silber gab es für die Leber-, Bronze für die Rostbratwurst.

Sülzwurst begeistert Jury

Auf dreimal Gold kam die Wolf GmbH aus Schmölln, und zwar für den Leberkäse, Knackwurst und Rostbratwurst. Zweimal Gold gab’s für die Fleischerei von Antje und Torsten Pfauter aus Meuselwitz, die mit ihrer Sülzwurst und der Rotwurst die Jury begeisterte. Mit Silber wurden darüber hinaus Pfauters Kochsalami, die Rostbrat- und die Leberwurst ausgezeichnet. Auf ebensoviele Medaillen kam die Fleischerei Stötzner aus Gößnitz, bei der die „Pepatewlinie“ Gold holte. Dies ist eine englische Paprikawurst gefüllt mit Mozarella. Edelmetall gab es auch für Filetpastete, Wiegebraten, Knacker und die Haussalami „Alcapone“. Auch der Fachbetrieb Junghardt und Lang aus Gößnitz erhielt Edelmatall – und zwar für Fleischblutwurst, Jagdwurst, Kümmelknacker und Hausmacher Blutwurst.

59 Unternehmen ausgezeichnet

Insgesamt wurden zum 23. Tag der Thüringer Wurstspezialitäten 315 Proben durch 59 Thüringer Unternehmen zur Begutachtung vorgelegt. Davon wurden 182 Produkte mit Gold, 81 mit Silber und 42 mit Bronze prämiert.

Beim Plattenwettbewerb sowie zur Rostkultur hatten sich keine Unternehmen aus dem Landkreis beteiligt. Ausgereicht wurde der Pokal zum vierzehnten Mal. Er wurde an die Betriebe verliehen, deren geschützte Produkte Thüringer Rostbratwurst, Thüringer Leberwurst und Thüringer Rotwurst in der sensorischen Prüfung alle mit Gold bewertet wurden.

Außerdem wurde ein thüringenweiter Lehrlingswettbewerb mit insgesamt 65 Teilnehmern ausgetragen. Die Besten wurden zur Auszeichnungsveranstaltung ebenfalls noch einmal gesondert geehrt.

Von Jens Rosenkranz