Altenburg

Yvonne Ammer bittet auf eine besondere Erkundungstour durch die Natur in Altenburg. Ihr „ Sinnewandern“, so der viel versprechende Name der jeweils zwei- bis dreistündigen Ausflüge, führt wahlweise in den Botanischen Garten, den Schlosspark, den Inselzoo oder in den Stadtwald. „Bei der Auswahl des genauen Ziels bin ich auch sehr spontan und kann auf besondere Wünsche der Teilnehmer sofort reagieren. Und keineswegs sind die Touren ausschließlich Kindern vorbehalten, sondern auch für Erwachsene reizvoll“, sagt die Organisatorin. Denn dort kann man die Natur und was dort wächst, kreucht und fleucht oder riecht auf ganz besondere Weise wieder erfahren.

Was heutzutage im oftmals sehr hektischen Alltag leider verloren geht. „Man schärft ja die vorhandenen Sinne, wie riechen, sehen, hören und tasten, wenn man einen davon sozusagen pausieren lässt. Beispielsweise die Augen verbindet oder Ohrenschützer trägt“, erklärt Yvonne Ammer, die solche Touren bereits seit geraumer Zeit organisiert. „So lernt man viel Neues oder entdeckt auch Dinge, die vielleicht im Alltag verschüttet gegangen sind. Und vor allem kann man bei diesen Wanderungen durch die durchaus vielfältigen grünen Flecken Altenburgs auch herrlich entschleunigen.“

Weshalb auch fest geplant ist, diese speziellen Wanderungen für die Sinne auch über die Sommerferien dauerhaft anzubieten. „Interessante Ziele in und um Altenburg gibt es dafür noch sehr viele“, so die Organisatorin. Vorerst ist ein Sinnewandern am Donnerstag, 14 Uhr, am 5. August, 9 Uhr, am 9. August, 14 Uhr, am 16. August, 11 Uhr, und am 17. August, 16 Uhr, geplant. Treffpunkt ist jeweils die Farbküche am Markt 10. Der Unkostenbeitrag beträgt 6,50 Euro. Verpflegung ist mitzubringen.

Von Jörg Wolf