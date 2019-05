Nobitz/Göhren/Lumpzig

Die Versorgung der Brunnendörfer im Altenburger Land mit sauberem und ausreichendem Trinkwasser wird zur Zitterpartie. Ein Anschluss bis zum Sommer ist ausgeschlossen, und auch der Bau von zentralen Leitungen im kommenden Jahr ist bislang fraglich, da es keine verbindlichen Fördermittelzusagen durch die Landesregierung gibt und der zuständige Wasserzweckverband Altenburger Land (ZAL) finanziell dazu allein nicht in der Lage ist.

Drei Dörfer im Brennpunkt

Von den 17 Brunnendörfern im ZAL ist die Lage in dreien besonders akut. Im Göhrener Ortsteil Lossen und im Lumpziger Ortsteil Hartha drohen in einem trockenen Sommer die Brunnen zu versiegen. Außerdem werden von einer Wasserstelle mehrere Grundstücke versorgt, was angesichts der schlechten Wasserqualität rechtlich bedenklich ist. „Entspricht das Wasser nicht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, so darf es nicht an andere Haushalte zu diesen Zwecken abgegeben werden“, hatte das Landratsamt gewarnt (OVZ berichtete). Mit Coli-Bakterien und Nitraten ist das Wasser auch im Niederhainer Ortsteil Boderitz belastet, wo die Ergiebigkeit der Brunnen den Informationen von ZAL-Werkleiter Lars Merten zufolge allerdings auch bei Trockenheit ausreicht. Mit zwei Brunnen würden dort 97 Einwohner versorgt.

Anschlusskosten betragen 1,74 Millionen Euro

Dennoch möchte der ZAL alle drei Dörfer so schnell es geht mit einer zentralen Leitung ausstatten, möglichst schon 2020. Einer Schätzung zufolge würde dies insgesamt 1,74 Millionen Euro kosten. Eine Summe freilich, die der ZAL allein nicht aufbringen kann und wo er auf Fördermittel angewiesen ist, die die Landesregierung allerdings seit 2010 im Bereich des Trinkwassers nicht mehr ausreicht. Begründet wird dies mit dem „grundsätzlich hohen Anschlussgrad der Bevölkerung an die öffentliche Wasserversorgung in Thüringen von über 99,9 Prozent“, lautet eine Antwort von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) auf eine Anfrage der CDU-Landtagsabgeordneten Simone Schulze. Bei hinreichender Wasserqualität und ausreichend verfügbarer Menge würden Bürger außerdem aus Kostengründen auf eine öffentliche Wasserversorgung verzichten, meint die Ministerin zu wissen.

Staatssekretäre besuchten Dörfer

Dass diese Einschätzung gerade im ZAL-Gebiet an der Realität vorbeigeht und die Lage in einigen Brunnendörfern hier mittlerweile sogar brenzlig ist, drang mittlerweile ebenso zur Landesregierung durch. Zwei Staatssekretäre – jeweils aus dem Finanz- und dem Umweltministerium – hatten sich deshalb im März auch vor Ort umgesehen und mit den Einwohnern geredet – beispielsweise in Hartha. Dort machten die Besuche so viel Hoffnung, dass einige Bürger fest davon ausgehen, dass die Fördermittel in ausreichender Höhe und schon bald fließen.

Doch dem ist im Moment nicht so. Im Entwurf des Landeshaushaltes für 2020 stehen OVZ-Informationen zufolge 200 000 Euro für finanzielle Zuschüsse bei der Ablösung von Brunnendörfern in ganz Thüringen.

200 000 Euro Fördermittel reichen nicht

Eine solch geringe Summe würde natürlich für den Zweckverband nie und nimmer ausreichen, sagt ZAL-Vorsitzender Marcel Greunke ( CDU) der OVZ. Er war im März von den beiden Staatssekretären aufgefordert worden, Fördermittelanträge zu stellen, was der ZAL auch getan habe. Der Antragseingang war am 1. April bestätigt worden, sagte Greunke. Parallel dazu habe er gemeinsam mit dem Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) bei den Landtagsfraktionschefs der rot-rot-grünen Koalition darum gebeten, dass im Haushalt 2020 finanzielle Hilfen für die Brunnendörfer des ZAL eingestellt werden. Bislang seien ihm offizielle Förderzusagen aber nicht bekannt. Doch ohne diese könnte der ZAL nicht handeln. „Das Zeitfenster schließt sich immer mehr.“

Notversorgung mit Wasserwagen

Mit diesem Satz blickt Greunke auch auf den Sommer, wenn sich die Lage wieder zuspitzen und Brunnenbesitzer die Versorgung ihrer Nachbarn sogar kappen könnten. „Das macht uns Kopfzerbrechen“, betont der ZAL-Chef. Eine Alternative für eine Notversorgung wäre eine Überlandleitung, die sich jedoch als kaum praktikabel erweist. Bliebe die Belieferung mittels Wasserwagen, die der ZAL in Lossen im Sommer 2018 bereits vornehmen musste. Diese aber geht ins Geld – und zwar für die Bürger. So berechnet der ZAL für zwei Kubikmeter 4,60 Euro – und weitere 45,50 Euro für die An- und Abfahrt. Lange stehen kann bei Hitze ein solcher Tank aber nicht.

Streit um Gebühren droht

ZAL-Chef Greunke will sich daher im Zweckverband für kulante Sonderlösungen einsetzen. Sein Werkleiter indes verweist auf die Gebühren-Ordnung. Und darauf, dass die Bürger Geld einsparten, als sie ihren Brunnen nutzten und keine Gebühren zahlen mussten. Eine Kulanz würde nun zulasten der anderen Gebührenzahler gehen.

Von Jens Rosenkranz