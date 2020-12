Nobitz/Wilchwitz

Es ist die größte Merkwürdigkeit im ZAL. Obwohl die Gemeinde Nobitz zu diesem Wasserzweckverband gehört, zählen zwölf ihrer Ortsteile nicht dazu: Gieba Goldschau, Gößdorf, Großmecka, Löhmigen, Maltis, Podelwitz, Runsdorf, Tautenhain, Zehma, Zumroda und Zürchau. Für sie wurde ein Eigenbetrieb geschaffen, um die Wasserver- und Abwasserentsorgung sicherzustellen. Die Dörfer mit zusammen etwa 1200 Einwohnern und 440 Grundstücken gehörten einst zu den ehemaligen Gemeinden Podelwitz und Zehma, die in Wasser- und Abwasserangelegenheiten eigenständig bleiben wollten – und das auch nach der Eingemeindung in den 90er-Jahren von Saara und später auch von Nobitz.

Für Bürger hat dies finanzielle Folgen

Doch damit ist es nun vorbei. Die Ortsteile werden zum 1. Januar im ZAL eingegliedert. Die Verbandsversammlung hatte dem Antrag schon im Oktober zugestimmt. Für die Bürger hat dies finanzielle Folgen, denn für sie ändern sich die Gebühren. Werden diese beim Trinkwasser deutlich ansteigen, sinken sie beim Abwasser, vor allem für jene Grundstücke, die über biologische Kleinkläranlagen verfügen, was bei den allermeisten der Fall ist. Neu hinzukommen werden Gebühren für die Oberflächenentwässerung, die es in Nobitz nicht gab. Zu zahlen sind 73 Cent jährlich pro Quadratmeter versiegelter Fläche.

Nobitz war daran gelegen, mit dem ZAL einen Verband zu gewinnen, der die neuen wasser- und abwasserrechtlicher Vorgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Preisen gewährleisten kann. Denn allein hätte dies die Gemeinde finanziell überfordert oder es würde zu einem extremen Gebührenanstieg kommen.

Phosphor-Belastungen müssen sinken

Im Bereich der Abwasserentsorgung sind in den vergangenen Jahren keine nennenswerten Investitionen erfolgt. Der Bedarf allein im Bereich Abwasser nach den Erfordernissen des neuen Wassergesetzes werden auf acht Millionen Euro geschätzt. Besonders bei der Problematik der Entfernung von Phosphor-Verbindungen aus dem Abwässern besteht nach Ansicht der Gemeindeverwaltung zwingender Handlungsbedarf, da diese aufgrund des neuen Thüringer Wassergesetzes nicht mehr auf die Betreiber häuslicher Kleinkläranlagen umgelegt werden darf.

Die Gemeinde muss sich daher Gedanken machen, mit welchen Maßnahmen der Phosphorwert reduziert wird. Aus Nobitzer Sicht hat der Zweckverband bessere Möglichkeiten. Das bestätigt ZAL-Werkleiter Lars Merten. Auch sein Verband könne in den zwölf Dörfern keine Kläranlagen errichten, sagt er der LVZ. Aber es sei möglich, die Qualität der Abwasserreinigung für das Gesamtgebiet zu bewerten und über eine Art Immissionshandel auf den Bau zentraler Anlagen vorerst zu verzichten. Das werde im Falle der zwölf Orte nun so gemacht. Nobitz habe diese Möglichkeit nicht.

Trinkwasserversorgung soll sicherer werden

Probleme gebe es auch beim Trinkwasser. So befindet sich der Brunnen in Tautenhain. Die Genehmigung für diesen müsste in diesem Jahr neu beantragt werden. Ein Ersatzbrunnen ist nicht vorhanden. Perspektivisch ist der Anschluss an das zentrale Versorgungsnetz des ZAL erforderlich, um im Falle einer Havarie die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zudem werde das Wasser in diesem Falle vom ZAL kontrolliert, der auch das fachliche Personal hierfür vorhält.

Ganz mittellos werden die zwölf Neuen jedoch nicht beim ZAL ankommen. Der Wert des Anlagevermögens, also vor allem das Leitungsnetz, beträgt 2,1 Millionen Euro und landet nun beim Verband. Dieser übernimmt aber auch die Schulden: 328 000 Euro.

So ändern sich die Wasser- und Abwasser-Gebühren in den zwölf Dörfern Wasser Nobitz ZAL Grundgebühr 147 171,20 Verbrauchsgebühr (pro m3) 2,15 2,66 Abwasser Grundgebühr 96 120 (Volleinleiter) 60 (Teileinleiter) Verbrauchsgebühr (pro m3) 3,20 2,76 bei Vollbiologie 1,27 0,47 bei Teilbiologie 1,92 1,05 Oberflächenwasser ohne 0,73 pro Quadratmeter Angaben in Euro

