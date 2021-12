ZAL verschickt 4000 Beitragsbescheide für Kläranlagen-Besitzer – und erntet Widerspruch

Langenleuba-Niederhain/Beiern

„Es ist eine Ungerechtigkeit“, meint Jürgen Schneider aus Beiern und blickt auf den kürzlich erhaltenen Bescheid des Zweckverbandes Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL). Seinen Unmut weckt eine Beitragserhebung zum Abwasser. 422 Euro haben er und seine Frau zu zahlen. Familie Schneider/Junghanns aus dem kleinen Ortsteil von Langenleuba-Niederhain gehört zu den 4000 Grundstücksbesitzern im Altenburger Land, die Anfang Dezember Post vom ZAL erhalten haben.

Beiträge als Möglichkeit der Vorfinanzierung für ZAL

Betroffen sind alle Ortschaften im Verbandsgebiet mit nicht mehr als 200 Einwohnern. Dort ist laut Angaben des ZAL die Ausbaustufe erreicht. Das heißt, für diese Orte wird es auch in Zukunft keinen Anschluss an eine zentrale Kläranlage geben. Darum werden jetzt einmalige Beiträge fällig: konkret für die Einleitung des vorgereinigten Abwassers aus den privaten Klärgruben ins Kanalsystem und für die Weiterbehandlung des Fäkalschlammes in kommunalen Kläranlagen. Laut ZAL-Werkleiter Lars Merten sind die Beiträge für den Zweckverband eine Möglichkeit, anstehende Investitionen bei der Abwasserentsorgung vorzufinanzieren, um ohne Kredite und Fördermittel auszukommen. Andernfalls müsste der ZAL seine Gebühren erhöhen.

Eigener Teich für geklärtes Abwasser

Auch die Grundstücksbesitzer im kleinen Dörfchen Beiern mit seinen rund 95 Einwohnern bleiben weiterhin Teileinleiter und haben demzufolge den Abwasserbeitrag zu zahlen. „Wir sind aber keine Teileinleiter“, stellt Jürgen Schneider fest. Das gereinigte Abwasser seines Haushaltes fließt von der vollbiologischen Kleinkläranlage in den eigenen Teich. Der sei auch noch nie übergelaufen und selbst wenn, versickere das Wasser in der eigenen Wiese. Familie Schneider/Junghanns ist an keine Abwasserkanalisation angeschlossen. Da die Beitragserhebung für sein Grundstück nicht zutreffend sei, ist Jürgen Schneider sofort in Widerspruch gegangen.

„ZAL-Schreiben nicht zu verstehen“

Dem 74-Jährigen erschließt sich zudem die Art der Berechnung nicht. „Das Schreiben verstehe schon ich als ehemaliger Bürgermeister nicht.“ Der zu zahlende Betrag wird ermittelt aus Grundstücksgröße und Geschosshöhe des Wohnhauses. „Wie kann man das denn nach Quadratmetern berechnen“, fragt sich Jürgen Schneider. „Die Fläche des Grundstückes hat doch überhaupt keine Auswirkung auf die Menge an Fäkalschlamm. Das muss man an den Wasserverbrauch und die Personenzahl im Haushalt binden. Ich weiß, der ZAL handelt auf staatliche Anweisung, aber in Ordnung ist das in meinen Augen nicht.“

Die aktuelle Beitragserhebung für Teileinleiter wird nach Aussage von Lars Merten auch auf künftige Volleinleiter zukommen – nämlich dann, wenn die Ortschaften über 200 Einwohner an zentrale Kläranlagen angeschlossen sind.

Von Dana Weber