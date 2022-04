Altenburg

Das war’s dann. Das sogenannte Stadtgeschoss an der Vorderfront des Altenburger Lindenau-Museums, von seinen Kritikern als gläserne Tiefgarage und schlimmer tituliert, wird nicht gebaut. Diese in ihrer Deutlichkeit so kaum zu erwartende Aussage ist das Ergebnis eines am Sonnabend stattgefundenen Expertengesprächs.

Sieben Vertreter aus den Bereichen Architektur, Architekturkritik, Kunstpädagogik und Barrierefreiheit (zwei davon zugeschaltet) sowie der Altenburger Bürgerschaft in Person ihres Oberbürgermeisters haben einen Tag lang in Begleitung von Moderatoren in zwei Teams mit Mitarbeitern des Landratsamtes, des Museums sowie des Kreistages beraten und das Gebäude in der Gabelentzstraße in Augenschein genommen. Ihr gemeinsames Fazit: Für den Eingangsbereich des historischen Gebäudes sollte eine neue Lösung gefunden werden. Auf einer anschließenden Pressekonferenz erklärte Landrat Uwe Melzer (CDU), diesen Vorschlag umsetzen zu wollen.

Was konkret haben die Experten empfohlen?

Hauptsächliches Ziel es soll sein, die Axialität der Eingangssituation, so wie sie heute besteht, zu erhalten. Sie soll auf keinen Fall durch einen horizontalen Schnitt aufgegeben werden. Denn: „Wichtig ist, dass nicht der Eindruck entsteht, das Museum schwebt oder fliegt, denn es hat immer auf dem Boden gestanden“, so Christoph Ellermann, Architekt und Stadtplaner aus Lüdinghausen. Die Verbindung zwischen Stadt und Museum, wie sie schon Architekt Enger ausgangs des 19. Jahrhunderts mit seiner großen Freitreppe umgesetzt hat, müsse erhalten bleiben beziehungsweise wiederhergestellt werden. Denn mit der 1910 erbauten neuen Treppe sei das etwas geschmälert worden. Es sei deshalb auch keine Empfehlung gegeben worden, die jetzt existente Treppe zu erhalten, betont OB André Neumann. Für den CDU-Politiker ist das eine Mauer, die Besucher eher abweist als anzieht. „Lindenaus einladender Gedanke muss wieder aufleben.“ Zweiter wichtiger Rat der Experten: Das Zusammenspiel zwischen Museum, Park und Stadt muss besser gelöst werden.

Gibt es jetzt doch noch einen Architektenwettbewerb?

Nein, das wurde von allen Beteiligten ausgeschlossen. Ein solcher Wettbewerb würde aufgrund seines fest vorgeschriebenen Prozederes viel zu lange dauern und damit das gesamte Projekt gefährden. Die Experten haben vielmehr ein konkurrierendes beziehungsweise dialogisches Verfahren vorgeschlagen. Bei ersterem werden drei bis fünf Architekturbüros angefragt und um einen Vorschlag für den Eingangsbereich gebeten. Danach entscheidet eine Jury. Ein dialogisches Verfahren ähnelt einem Workshop, bei dem sich verschiedene Architektenbüros von Anfang an zusammensetzen und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Letzteres wird vom Landrat favorisiert. In beiden Fällen wäre das aktuell beauftragte Erfurter Büro Kummer Lubk & Partner selbstverständlich mit dabei.

Beginnt jetzt alles noch einmal vor vorn?

Auch dazu gab es ein klares Nein. Die Planungen für die innere Gestaltung des Lindenau-Museums gehen unvermindert mit dem bislang erreichten Stand weiter, betont der Landrat. Das sei unstrittig gewesen. Klar sei auch, dass die Kunstschule im Gebäude in der Gabelentzstraße bleiben soll. Zwar hat es in der Expertenrunde Überlegungen gegeben, sie ebenfalls in den Marstall „auszulagern“. Doch das ist am Ende wieder verworfen worden. „Wir wertschätzen die große Tradition der Kunstschule, die weitergeführt werden soll. Und dafür braucht es mehr Platz im Museum“, fasste Kunsthistorikerin Dr. Ulrike Wendland zusammen.

Wie geht es nun konkret weiter?

„Wie genau wir das Ganze in Angriff nehmen, müssen wir natürlich noch beraten“, so Landrat Uwe Melzer. Außerdem müsse die neue Variante natürlich mit den Geldgebern in Bund und Land besprochen werden. Der CDU-Politiker rechnet mit einem zeitlichen Mehraufwand von einem halben Jahr. „Wir müssen insgesamt aber im Zeitplan bleiben, sonst riskieren wir die Fördermittel.“ Und Kulturmanager Hellmut Seemann pflichtete bei: „Wir haben eine große Chance für dieses wunderbare Museum. Wir können sie aber auch verspielen.“ Finanziell sieht Melzer durch den neuen Anlauf für die Frontgestaltung allerdings kein Problem auf sich zukommen.

Lassen sich aus dem Ganzen Lehren ziehen?

Ja, sagt der Oberbürgermeister. „Wir lernen daraus, dass Experten kein Fluch, sondern ein Segen sein können. Und das werden wir in Zukunft berücksichtigen.“ Vom Expertengremium selbst ist übrigens unisono die überaus offene und anregende Diskussion sowie die professionelle Vorbereitung der Beratung gewürdigt worden. „Es ist ein konstruktives Ergebnis, das alle mitgetragen haben“, so Architekt und Denkmalpfleger Prof. Thomas Will aus Dresden, Mitautor und Mitunterzeichner der Protestresolution. Es sei auch deshalb ein guter Schritt, weil die Expertenrunde so pluralistisch zusammengesetzt war. Einzig: „Es ist etwas spät. Man hätte das früher machen können.“

