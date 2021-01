Zahl der Covid-19-Toten im Altenburger Land ist über den Jahreswechsel merklich gestiegen

Altenburg

Die Zahl der Verstorbenen im Altenburger Land, die an Covid-19 erkrankt waren, hat sich über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel weiter erhöht – auf nun 59. Das Gesundheitsamt verzeichnete seit dem 23. Dezember 17 weitere Todesfälle, teilte am Montag die Behörde mit. Die entsprechenden Meldungen der Kliniken seien mit einem Zeitverzug und deshalb nun gebündelt beim Gesundheitsamt eingegangen. Bei den jüngst Verstorbenen handele es sich ausschließlich um Seniorinnen und Senioren.

Neuer Ausbruch im Pflegeheim Löbichau

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land bei 469,8 pro 100 000 Einwohner. In der Zeit von Silvester bis 4. Januar haben sich weitere 314 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Infektionsgeschehen sei weiterhin diffus und über das Kreisgebiet verstreut.

Einen neuen größeren Ausbruch gibt es laut Gesundheitsamt im Pflegeheim Löbichau. Dort wurden 57 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet. Im Pflegeheim Hainichen hat sich die Zahl der Infizierten von bisher 32 auf nun 41 erhöht, im Pflegeheim Hospitalstift Altenburg stieg die Zahl der Betroffenen von 27 auf 40.

Kontaktnachverfolgung aufgestockt

Seit dieser Woche arbeiten acht zusätzliche Mitarbeiter in der Kontaktpersonennachverfolgung, so dass das Team nun 65 Kolleginnen und Kollegen umfasst. Im Altenburger Klinikum sind aktuell 83 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, 7 von ihnen auf der Intensivstation.

Von LVZ