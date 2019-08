Altenburger Land

Weizen ist das Gold der Felder. Nicht nur im Altenburger Land, aber auch hier auf den fruchtbaren Lößböden sorgt diese Getreideart für Einkommen der Bauern und füllt Auslagen in Lebensmittelregalen. Beim Gold der Felder denken aber nicht wenige auch an Raps. Seit Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, die Ölpflanze sei die Hauptfrucht unserer Felder. Sie dominiere, gesteuert von einer Autolobby, die den Raps als Rohstoff für Biodiesel braucht, den Anbau.

Der Eindruck täuscht

OVZ-Mitarbeiter Jörg Reuter.

Doch wenngleich auch in diesem Frühjahr wieder auf einigen Tausend Hektar die gelben Blüten wie ein Goldschleier über den Feldern lagen, es wird deutlich mehr Getreide angebaut als Raps. Das fällt nur nicht so auf, weil Raps nach dem grauen Winter als eine der ersten Pflanzen Farbe ins Frühjahrsspiel bringt, den Eindruck entstehen lässt, überall wächst nur noch Raps.

Pflanze hält Böden ertragreich

Die Zahlen belegen seit Jahren: Es ist nicht so. Und wer mit offenen Augen über Land fährt, der könnte das durchaus erkennen. Nicht offensichtlich ist derweil, wofür der Raps verwendet wird. Auch hier täuscht das Gefühl. Der gute Raps unserer Felder wird eben nicht als Sprit auf Großstadtstraßen in schweren SUV verbrannt, sondern steht als Speiseöl im Supermarkt. Was die Landwirte ein wenig bedauern mögen, weil die Erlöse im Lebensmittelhandel bekanntermaßen nicht üppig sind. Angebaut wird der Raps dennoch und nicht zuletzt, weil er für die Fruchtfolge, die unsere Böden ertragreich hält, wichtig ist.

Von Jörg Reuter