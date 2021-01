Zahlenspaß mit Biss und Witz – „Biss 20“

Altenburg

Jetzt mal ehrlich, liebe Leserinnen und Leser: Behaupten Sie von sich selbst, mal eben schnell bis 20 zählen zu können? Ach, denken Sie wirklich? Nun gut, ich glaube Ihnen. Und doch gibt es im Leben Umstände, die uns so aus dem Konzept bringen können, dass wir buchstäblich nicht mehr bis 20 zählen können. Und dann? Dann wünsche ich Ihnen Freunde oder Familie, mit denen Sie ihre Aufgabe gemeinsam meistern können. Nutzen Sie doch einen freien Augenblick dazu, Freundschaften zu pflegen oder Ihrer Familie etwas Gutes zu tun. Das kann ein einfacher Anruf sein – oder auch ein miteinander gepflegter Spiele-Abend. Home-Kultur sozusagen.

Spielspaß gemeinsam in der Familie oder gegeneinander

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Anzeige

Dazu böte sich etwa eine kleine Neuheit vom Verlag „Drei Magier“ an: „Biss 20“. Doch was ist das eigentlich? Ein Kinderspiel? Ein Familienspiel? Oder doch eher ein Partyspiel? Eigentlich all das in einem. Was dem ein oder anderen vielleicht bereits als Studenten-Spaß-Spiel bekannt vorkommt, findet in dieser kleinen Box einen angemessenen Platz.

Gespielt werden kann „Biss 20“ dabei kooperativ gemeinsam in der Familie oder aber gegeneinander. Zum Einstieg empfiehlt sich allerdings ein gemeinsames Vorgehen.

Wenn aus der „2“ die „16“ wird

Zum Spiel selbst gehören, neben einigen Edelsteinen, zwanzig Zahlenkarten und vierzig Aufgabenkarten. Im kooperativen Spiel gewinnt die Gruppe, wenn sie es gemeinsam geschafft hat, bis 20 zu zählen. Allerdings gibt es dabei einen kleinen Haken: die Aufgabenkarten. Je nach Schwierigkeitsgrad wird eine bestimmte Anzahl davon als verdeckter Stapel vorbereitet. Die Zahlenkarten kommen als gemischter Stapel verdeckt daneben. Die Edelsteine werden an die Spielerzahl angepasst und bleiben gut erreichbar liegen.

Das Spiel selbst beginnt generell mit einer einfachen Aufgabe: Ziehe zwei Zahlenkarten – etwa 2 und 16 – und vertausche sie in der anzusagenden Reihenfolge. Das bedeutet: Aus der 2 wird beim Zählen die 16, aus der 16 wiederum die 2. Der jüngste Spieler beginnt. Ab dann geht es also reihum: Eins, zw... nein, falsch, 16 hätte es heißen müssen.

Die kleine Box ist randvoll mit Zahlen- und Aufgabenkarten sowie den nötigen Edelsteinen. Quelle: Gabriele Orymek

Zusätzliche Aufgaben sorgen für Würze

Für jeden Fehler muss die Gruppe einen Edelstein abgeben. Auch zu lange Pausen beim Zählen gelten als Fehler. Also gilt es, das Ganze gleich noch mal zu probieren: 1,16,3,4 …14,15,2,17,18,19,20. Hat die Gruppe den Durchlauf fehlerfrei geschafft, werden eine neue Zahlen- und eine neue Aufgabenkarte gezogen. So kann etwa die 5 zu „gelb“ werden, was beim Zählen zu „1, 16, 3, 4, gelb, 6...“ führt.

Jeder weitere Durchlauf bringt neue Aufgaben mit sich. Mal wird aus der 16 ein „winke mit der Hand“, mal muss statt der 14 „Kikeriki“ gesagt werden. Spätestens dann gilt es, sich die bislang aufgedeckten Karten gut zu merken. Denn beide Stapel dürfen nicht durchgesehen, die Zahlen müssen aus dem Gedächtnis aufgesagt werden.

Schwierigkeitsgrad stufenweise festlegbar

Der Schwierigkeitsgrad kann dabei stufenweise festgelegt werden. So ist ein einfaches Spiel beendet, wenn sechs Aufgabenkarten korrekt abgehandelt wurden, bevor die Edelsteine aufgebraucht sind. Wer seine Herausforderung dagegen knackig mag, für den ist erst nach 18 Aufgabenkarten Schluss.

Wem der kooperative Ansatz irgendwann zu langweilig wird, der kann auch im Jeder-gegen-Jeden zum Wettkampf der Gedächtnis-Könige antreten. Dann heißt es, nur keine Fehler zu machen, denn am Ende gewinnt der, der noch die meisten Edelsteine besitzt. Viel Spaß!

Das Gedächtnisspiel „Biss 20“ Spieltyp: Gedächtnis-/Partyspiel Empfohlenes Alter: ab 7 Jahren Spieler: 2 – 8 Spieldauer: 20 Minuten Erscheinungsjahr: 2020 Verlag: Drei Magier/Schmidt Spiele Preis: ca. 12 Euro

Von Gabriele Orymek