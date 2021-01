Zahlreichen Friseursalons im Altenburger Land und Ostthüringen droht das Aus

Altenburg

Jacqueline Krahnert hat keinen Zweifel, dass Corona gefährlich ist. „Einige unserer Kunden sind an Covid-19 erkrankt. Manche lagen sogar ein paar Tage im Koma. Wir haben sie danach kaum wiedererkannt“, erzählt die Friseurmeisterin. Deshalb habe sie alles Mögliche getan, um zumindest in ihrem Geschäft Ansteckungen zu verhindern. Sie investierte in Abtrennungen, Masken, Desinfektionsmittel, stellte Reinigungspläne auf, entzerrte die Kundenströme durch erweiterte Öffnungszeiten. „Ich habe für die Hygiene-Investitionen sogar einen Kredit aufgenommen“, schildert die 52-Jährige.

Geschlossen seit 16. Dezember

Gegen eines allerdings konnte sie sich nicht wappnen: die verordnete Schließung. Seit 16. Dezember ist das Geschäft in der Altenburger Gerhart-Hauptmann-Straße dicht. Zum zweiten Mal binnen Jahresfrist. „Im Frühjahr konnten wir das noch abfedern, und auch im Dezember fand ich die Entscheidung richtig, weil die Corona-Zahlen völlig aus dem Ruder liefen. Aber jetzt muss es wieder losgehen. Die Situation ist existenzbedrohend.“

Jacqueline Krahnert ist mit dieser Einschätzung nicht allein. „Das Wasser steht den Friseuren und Kosmetikern praktisch bis zum Hals“, verdeutlicht Wolfgang Jacob, Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen. Er verweist auf eine Blitzumfrage, die die Kammer unter den insgesamt 1123 regionalen Unternehmen dieser Branchen durchführte. Bei knapp 40 Prozent der befragten Friseur- und Kosmetikbetriebe reichen die finanziellen Reserven nur noch für maximal zwei Wochen, lautet ein Ergebnis.

Liquiditätsreserven aufgebraucht

Ende Februar seien dann schon die Liquiditätsreserven von insgesamt 60 Prozent der Salons erschöpft. „Uns droht ein Sterben vieler langjährig bestehender Friseur- und Kosmetikbetriebe“, befürchtet Jacob. Die Rücklagen und vielfach auch das Privatvermögen der Inhaberfamilien seien aufgebraucht. „Wir haben in Ostthüringen bereits eine Reihe von Friseur- und Kosmetiksalons, die ihr Gewerbe aufgrund der Coronakrise abgemeldet haben. Wenn die derzeitige Situation noch länger anhält, erleben wir eine massive Vernichtung von Existenzen.“

Jacqueline Krahnerts Salon besteht seit 1955 – sie hat ihn von den Eltern übernommen. Eine Situation wie diese ist in der langen Firmengeschichte beispiellos. „Wir können in unserer Branche keine dicken Finanzreserven bilden, von denen wir im Ernstfall monatelang zehren“, sagt die Altenburgerin. Das Team – sie sind insgesamt zu sechst – ist in Kurzarbeit. Ohne Aufstockung. „Da bleibt nicht viel übrig.“

Staatliche Hilfen stehen noch aus

Und die Hilfen des Staates? Lassen auf sich warten. Falls es Anspruch auf Unterstützung gebe, dann sei das versprochene Geld immer noch nicht ausgezahlt oder könne bisher nicht beantragt werden, heißt es vonseiten der Handwerkskammer. „Erst im Februar soll beispielsweise die Beantragung der Überbrückungshilfe III möglich sein. Das ist für viele Salons zu spät“, warnt Jacob.

Der Friseurmeisterin in der Gerhart-Hauptmann-Straße geht es allerdings nicht nur ums Geld, sondern auch ums Arbeiten. Zum Nichtstun verdammt zu sein, trotz all der aufwändigen Hygieneschutzmaßnahmen im Salon, ist für Jacqueline Krahnert und ihr Team schwer erträglich. Die 52-Jährige hat deshalb begonnen, wieder Termine zu vergeben. Für die Zeit ab dem 15. Februar, wenn – nach heutigem Stand – der Salon wieder öffnen kann. „Die Wiederöffnung muss ja vorbereitet werden. Etliche Kunden warten auf einen Haarschnitt und müssen so bestellt werden, dass es keinen Andrang gibt. Das geht nicht von heute auf morgen.“

Kammerpräsident appelliert an Regierung

Den 15. Februar habe sie nun fest im Blick, sagt die Altenburgerin. Ebenso Kammerpräsident Jacob. Sein dringender Appell an die Thüringer Landesregierung: „Öffnen Sie am 15. Februar die Friseur- und Kosmetiksalons! Und sorgen Sie dafür, dass versprochene finanzielle Hilfen endlich in ausreichendem Maß fließen.“

Von Kay Würker