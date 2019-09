29 Jahre jung und Vollblut-Schauspieler: Seit der Spielzeit 2018/19 gehört Sebastian Schlicht zum Ensemble des Theaters Altenburg Gera. Nach einer Station in Annaberg-Buchholz ist er inzwischen in der Skatstadt heimisch geworden und genießt das Theaterleben. Am Sonntag steht er in „Cabaret“ auf der Bühne.