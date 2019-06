Prössdorf

Im Luckaer Ortsteil Prößdorf hängt – im Wortsinn – der Haussegen schief. Im Mittelpunkt steht das alte Rittergut, das einst das Rückgrat des Dorfes bildete, inzwischen aber vom Verfall gezeichnet und selbst für Denkmalschützer nicht mehr interessant ist. Jahrelang mühte sich die Stadtverwaltung, eine finale Lösung für das weitgehend abbruchreife Areal zu finden – während andererseits Einwohner des Dorfes darin ein wichtiges Stück Ortsidentität sehen. Ein Interessenkonflikt, der lange schwelte – und nun hochkocht, seit bekannt wurde, dass der Sohn der Bürgermeisterin die Liegenschaft erworben hat und vergangene Woche mit dem Abrissbagger erste Tatsachen schuf.

Der Ärger ist groß, auf beiden Seiten. Die Rede ist von Vorwürfen und Beschimpfungen, gar von einer Strafanzeige wegen übler Nachrede. „Ich verstehe nicht, wie mir so viel Unverständnis entgegenschlagen kann. Wir haben als Stadtverwaltung alles versucht, was uns möglich war“, beteuert Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos). „Manches lässt sich nicht erzwingen.“

Vorwürfe unter anderem aus den Reihen des Feuerwehrvereins

Es sind unter anderem Mitglieder des Feuerwehrvereins Prößdorf, die der Stadt Vorwürfe machen. „Es ist eine Schande, wenn ein gestandenes Dorf ein Ortsbild prägendes Bauwerk verliert“, beklagt Rolf Zimmermann. „Wir haben für den Erhalt vor zweieinhalb Jahren sogar eine Petition bei der Stadt eingereicht“, erinnert der 77-jährige gebürtige Prößdorfer. 144 Unterschriften waren damals übergeben worden. Den Aktiven ging es vor allem um den Erhalt des Eingangsportals des Rittergutes. Sie verwiesen darauf, dass der Torbogen aus ihrer Sicht kulturhistorisch wertvoll ist und 1973 unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Das Eingangsportal des Gutes Prößdorf. Quelle: privat

2004 wurde der Schutzstatus wieder aufgehoben. Für eine entsprechende Eintragung gebe es keinen Grund, da die Toranlage weder besondere baukünstlerische Merkmale habe – wie zum Beispiel Dekor oder Vasenaufsätze – noch geschichtlich einen besonderen Bezug habe, erklärt das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie auf OVZ-Anfrage. Die Beziehung des 1744 errichteten Eingangsportals zu dem deutlich älteren Dreiseithof sei unklar. Das Portal aus behauenen Sandsteinquadern stehe stilistisch isoliert und wirke wie zwischen Wohnhaus und Nebengebäude eingespannt. Deshalb wurde die 1973 ohne Begründung erfolgte Eintragung nach Denkmalpflegegesetz der DDR gelöscht.

Kein Denkmalschutz fürs Rittergut

Das Rittergut an sich stand ohnehin nie unter Denkmalschutz. Zwar hat das Ensemble an der Otto-Engert-Straße 12 eine gewisse ideelle Bedeutung, wurde Prößdorf doch schon 1413 erstmals urkundlich als Rittergutsdorf erwähnt. „Der überlieferte Baubestand jedoch ist, vor allem durch die jüngere Ortsgeschichte, im Bestand reduziert und im Erscheinungsbild erheblich verändert“, konstatiert die Landesdenkmalbehörde. „Die überlieferte Substanz, zumeist im späteren 18. und 19. Jahrhundert entstanden, weist über die Idee der regionaltypischen Bauweise hinaus keinen authentischen Zeugniswert auf, so dass keiner der Profanbauten in das Denkmalbuch einzutragen war.“

Das Eingangsportal wurde Mitte Juni abgerissen. Quelle: privat

Das Gut Prößdorf, darin sind sich auch die Einwohner einig, bietet seit Langem einen traurigen Anblick. Die letzten Privateigentümer – ein Ehepaar aus den alten Bundesländern – hatte Schulden angehäuft. Es kam zur Zwangsversteigerung, die Liegenschaft wurde 2013 herrenlos. Der Freistaat Thüringen – er hat in solchen Fällen ein Aneignungsrecht – prüfte seine Möglichkeiten, bot das Gut im Oktober 2014 der Stadt zum Kauf an. Die Stadtverwaltung wiederum prüfte, was es kosten würde, das Areal zu erwerben, von Ruinen zu bereinigen und das Portal zu erhalten.

„Aussichtslos“, resümiert Bürgermeisterin Backmann-Eichhorn. „Allein Abbruch und Entsorgung hätten uns rund 100 000 Euro gekostet. Und das in der Phase der Haushaltskonsolidierung.“ Den Vorschlag der Stadt im Jahr 2016, das Torbogen-Grundstück von der übrigen Liegenschaft abzutrennen, damit Lucka das Portal separat übernehmen kann, habe die Landesfinanzdirektion abgelehnt. „Es ging nur ganz oder gar nicht.“ So scheiterte auch die Idee von Prößdorfern, einen Förderverein zu gründen, der sich mit Spendenmitteln um den Erhalt des Portals kümmert.

Sohn der Bürgermeisterin kauft

Ganz oder gar nicht: Diese Entscheidung hat nun der Sohn der Bürgermeisterin getroffen – und das Gut vom Land gekauft. „Ich habe ihm das nicht empfohlen, ganz im Gegenteil“, sagt Kathrin Backmann-Eichhorn. Doch Martin Backmann, der ebenfalls in Lucka lebt und eine Baufirma führt, hat sich bewusst dafür entschieden. „Mich reizen große Aufgaben und Herausforderungen“, schreibt er auf OVZ-Nachfrage. „Bei dem Grundstück in Prößdorf erkenne ich trotz aller damit verbundenen Probleme ein großes Entwicklungspotenzial und werde es nutzen. Der Kleingeist und der Hass, der mir von einigen Prößdorfer Bürgern entgegenschlägt, wird mich nicht von meinen Zielen abbringen.“

Die Sandsteinquader des Eingangsportals wurden auf Paletten geladen. Quelle: Kay Würker

Er könne sich vorstellen, das Grundstück zu einem ländlichen Wohnstandort zu entwickeln, blickt Backmann voraus. „Der Abbruch, der nicht mehr zu erhaltenen Gebäudeteile sollte in vier bis fünf Jahren erledigt sein.“ Von den im Gehöft wohnenden Mietern ist aktuell nur noch eine Frau geblieben. „Die Mieterin wohnt auf eigenen Wunsch in einer Schrottimmobilie. Solange dies ohne Gefahr möglich ist, wird das so bleiben“, erklärt der neue Eigentümer.

Und das Eingangsportal? Martin Backmann hat es vergangene Woche abgerissen, um für die anstehenden Arbeiten einen größeren Zugang zum Gut zu bekommen. Die Sandsteinquader liegen nun sortiert und verschnürt auf Paletten. „Zur Wiederverwertung“, sagt er.

Von Kay Würker